Futsal Konvent: LAZ Eisenstad scheiterte vom Penalty-Punkt

Nach zwei Jahren Pause kehrte das LAZ Futsal Konvent in die Linzer TipsArena zurück. Das Burgenland wurde dabei durch die beiden ÖFB-Standorte aus Eisenstadt und Oberwart vertreten. Wie schon bei den vergangenen Ausgaben wurde der Kader der Südburgenländer durch Spieler aus dem Landesverbandsstützpunkt in Neusiedl/See verstärkt.

Und die Nord-Süd-Truppe startete auch besser als die Kollegen aus der Landeshauptstadt in das Event. Die Schützlinge von Standortleiter Michael Horvath feierten in der Vorrundengruppe A zwei Siege, holten ein Remis und verloren zweimal knapp, was am Ende Rang zwei ergab.

Weniger gut lief es am Freitag für Eisenstadt. Zwar konnten Adam Lechner und Co. mit allen Gegnern gut mithalten, gepunktet wurde aber nur gegen Mooskirchen. Nur ein Zähler bedeutete den letzten Platz in Gruppe B, was aufgrund des Modus aber noch kein Malheur darstellte.

„Wir haben den Freitag dazu genutzt, einiges zu probieren und allen Spielern lange Spielzeiten zu gewähren“, so Trainer Didi Heger. „Es war schon sichtbar, dass uns im Vergleich zu den anderen nicht viel fehlt. Wir gingen trotz der mageren Punkteausbeute zuversichtlich in die Zwischenrunde.“ In Gruppe E landete man ausgerechnet mit den Kollegen aus Oberwart/Neusiedl. Diesmal gelang den Eisenstädtern der bessere Start in den Tag. Einem 3:3 gegen die späteren Gruppensieger und Finalisten aus Feldkirch folgten zwei Siege, womit man als Gruppenerster ins Burgenländer-Duell mit Oberwart/Neusiedl ging, das zu diesem Zeitpunkt bei drei Punkten nach drei Remis hielt.

Das „Duell unter Freunden“ endete mit einem 0:0, was Eisenstadt im Kampf um den Aufstieg etwas unter Zugzwang brachte, weil nun ein Sieg gegen Ried notwendig war, um ins Viertelfinale aufzusteigen. Dieser gelang nach drückender Überlegenheit und zwei Stangenschüssen erst 30 Sekunden vor Schluss, als Mateo Guttmann einen langen Ball von Alex Ruisz per Kopf verwertete. Oberwart/Neusiedl beendete die Zwischenrunde mit vier Punkten auf Platz fünf. „Leider schaute in den Spielen, in denen wir besser waren, immer nur ein Punkt heraus“, trauerte Coach Michi Horvath einigen vergebenen Chancen nach.

Am Sonntag klappte es wieder besser mit dem Toreschießen. Nach einem 3:1 über Seekirchen unterlag man Imst zwar mit 0:2, doch das Ende des Turniers konnte sich mit einem 4:0 gegen Judenburg wieder sehen lassen.

Eisenstadt traf im Viertelfinale auf Wien, dominierte dabei die 13-minütige Spielzeit klar, brachte den Ball aber nicht im Gehäuse des Gegners unter und verlor dann mit 2:3 im Penalty-Schießen. „Ein Déjà-Vu zum Jahrgang 2004. Da schieden wir im Viertelfinale ähnlich unglücklich aus“, erinnert sich LAZ-Standortleiter Didi Heger. Sein Team gab in der Folge aber weiterhin alles und holte mit zwei Siegen den starken fünften Rang. „Ein riesen Kompliment an das Team. Wir haben alles in die Waagschale geworfen, sehr leidenschaftlich verteidigt und auch gut nach vorne gespielt“, so Ivo Smudla.