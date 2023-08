Mädchen-Auswahl: Ein starker Start gegen GAK

Sehr zufrieden zeigte sich das Trainerteam der rot-goldenen Mädchenauswahl nach dem dreitägigen Lehrgang in Bad Tatzmannsdorf. „Wir hatten intensive Trainingseinheiten, konnten im Bereich Teambuilding einiges umsetzen und hatten wie immer beste Bedingungen im Hotel Weiss“, erzählt Co-Trainerin Nina Potz. Zum Abschluss des Trainingslagers, bei dem auch Besuche in der AVITA Therme im Freibad sowie beim Heimspiel des SC Bad Tatzmannsdorf gegen Oberdorf in der 1. Klasse Süd auf dem Programm standen, gab es noch einen Test gegen die Girls des GAK. Diesen konnten die Burgenländerinnen durch Tore von Mia Wehofer (4), Elena Weschitz und Finja Derndarsky klar mit 6:2 für sich entscheiden.

Die rot-goldene Burschenauswahl zeigte in Wien eine gute Leistung, die allerdings mit Rang neun unbelohnt blieb. Foto: zVg

Ein Erfolgserlebnis durften auch die Burschen beim Turnier in der Austria Akademie verbuchen. Zum Start gab es ein 1:0 gegen Rapid Wien (Tor: Raphael Morawitz). Zwei unnötige 0:1-Niederlagen gegen Sankt Pölten und die Admira kosteten den Platz im Semfinale, gegen Red Bull Salzburg war beim 0:2 nichts zu holen. Den versöhnlichen Abschluss bildete ein 2:1 gegen das LAZ Wien. „Es war mehr für uns möglich. Auf diesem Niveau wird jeder Fehler bestraft. Daher müssen wir künftig weniger machen“, bilanziert Trainer Didi Heger nach Platz neun.