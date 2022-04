Manuel Takacs wird neuer Leiter der Austria-Akademie

Werbung

Für den gebürtigen Schachendorfer geht die berufliche Reise nach eineinhalb Jahren in Oberösterreich ab Juli im Osten Österreichs weiter. Der 36-Jährige, der davor die sportliche Leitung der Fußballakademie Burgenland innehatte, wechselte im Jänner 2021 nach Linz in die dortige Akademie des LASK, wo er als U18-Coach begann, danach die Sportliche AKA-Leitung übernahm sowie auch beim FC Juniors OÖ in der 2. Liga als Sportlicher Leiter installiert wurde. Mehr noch: Beim Schlusslicht der zweithöchsten Spielklasse ist Manuel Takacs mittlerweile auch als Cheftrainer tätig.

Nun steht aber fest, dass er sich verändern wird: Ab Sommer wartet eine neue Herausforderung - konkret als neuer Leiter der Akademie der Wiener Austria. Dort legt Florian Mader seine Führungsposition aus familiären Gründen zurück, Takacs wird ihm folgen und somit auch wieder wesentlich näher zu seinem Wohnort - mittlerweile lebt er in Oberwaltersdorf - beruflich tätig sein können.

"Ich freue mich schon auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Es waren bereits richtig gute Gespräche, die ich im Vorfeld mit Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner und auch Florian Mader geführt habe. Jetzt gilt es aber noch die verbleibende Zeit in Linz bestmöglich zu nutzen, um mit den Juniors OÖ (Anm.: freiwilliger Rückzug in die Regionalliga nach dem Ende der Saison) noch den einen oder anderen Punkt zu holen sowie die Leitung der Akademie an Ralph Muhr (Anm.: Er folgt Takacs) zu übergeben."

Was Manuel Takacs noch zu seiner neuen Aufgabe zu sagen hat und wie er seine Zeit in Linz bilanziert, lest ihr am Donnerstag in der Printausgabe der BVZ.