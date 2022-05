Neo-Austria-AKA-Leiter Manuel Takacs: „Kontinuität ist mir wichtig“

Werbung

Von Sommer 2016 bis Dezember 2020 war die Fußballakademie Burgenland Manuel Takacs‘ sportliche Wirkungsstätte. Viereinhalb Jahre lang – die letzten eineinhalb davon als Sportlicher Leiter – formte sich der heute 36-Jährige zu einer personell interessanten Aktie im österreichischen Spitzen-Nachwuchsfußball.

„Künftig muss ich aufgrund der zahlreichen Aufgaben lernen, auch einmal Nein zu sagen.“

Nicht zuletzt deshalb folgte im Jänner 2021 der Neuanfang in der LASK-Akademie, wo Takacs aufgrund personeller Umwälzungen in kürzester Zeit nicht nur zum Akademie-Leiter aufstieg, sondern in weiterer Folge auch beim FC Juniors OÖ aktiv war.

Dem Team der 2. Liga, das aktuell Letzter ist und sich freiwillig in die Regionalliga zurückziehen wird, stand AKA-Chef Takacs als Sportlicher Leiter vor, seit Ende des Herbstes ist er auch Cheftrainer. Bis 22. Mai läuft die Saison noch.

Diese spezielle Multifunktionalität endet im Sommer. Takacs wird die Linzer verlassen und sich bei der Akademie der Wiener Austria als neuer Sportlicher Leiter wieder rein auf die Talenteschmiede konzentrieren.

Missen will der gebürtige Schachendorfer seine Zeit in Linz definitiv nicht, „künftig muss ich aufgrund der zahlreichen Aufgaben aber lernen, auch einmal Nein zu sagen“. Sein Erbe in Oberösterreich sei neben einer sportlich erfolgreichen AKA-Saison auch ein „richtig gutes Trainerteam in der Akademie“. Antreten wird es Ralph Muhr als neuer starker Mann beim LASK auf der verbindenden Ebene Profis/Akademie/Nachwuchs.

„Die Konstellation passt, ich bedanke mich schon jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen, speziell von Sportdirektor Manuel Ortlechner.“

Manuel Takacs wiederum geht dorthin, wo Muhr jahrzehntelang tätig war: Zur Wiener Austria, wo er ab 1. Juli als Nachfolger von Florian Mader (er hört aus familiären Gründen auf) die Sportliche Leitung der Akademie übernehmen wird. „Eine super Sache für mich, weil die Austria-Akademie mit ihrem Einzugsgebiet top ist. Es ist generell enorm viel Potenzial vorhanden.“

Dies gilt es nun weiter auf Schiene zu bringen, Takacs sieht sein neues Aufgabengebiet in Wien-Favoriten längerfristig. „Kontinuität ist mir wichtig, deswegen will ich sie auch mit einbringen. Mein Bestreben ist länger zu bleiben. Die Konstellation dafür passt, ich bedanke mich schon jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen, speziell von Sportdirektor Manuel Ortlechner.“

Und neben allen sportlichen Argumenten gibt es ein entscheidendes Detail, das klar für die Rückkehr nach Ostösterreich spricht: Beim Oberösterreich-Engagement sind Takacs‘ Familie und sein Wohnort Oberwaltersdorf nicht gerade ums Eck. Der verheiratete Vater zweier kleiner Mädchen hat hier künftig völlig neue Rahmenbedingungen. „29 Kilometer sind es dann von der Haustür zum Arbeitsplatz, viel besser geht das nicht.“