Derzeit genießen die Spieler der Fußballakademie Burgenland ihre freien Wochen, ehe es am 22. Juli für die neue AKA U15 (Jahrgang 2006) mit dem Trainingsauftakt losgeht. Am 27. Juli nehmen dann die U16 und die U18 den Trainingsbetrieb wieder auf. Sportchef Manuel Takacs hat sich für die neue Saison entschlossen, die Trainerteams unverändert zu lassen und die Jahrgänge zu übergeben.

Christoph Morgenbesser und Manuel Weber konnten die neuen AKA-Kicker nach der Corona-Zwangspause im Rahmen der Trainingseinheiten auf der Sportanlage in Draßburg bereits kennenlernen. „Der Kader besteht aus Spielern, die sich sowohl technisch-taktisch, aber auch physisch auf einem guten Niveau befinden. Trotzdem müssen die Jungs erst unter Beweis stellen, dass sie auch auf österreichischem Top-Niveau bestehen können“, so Takacs.

Ivo Smudla und Helmut Prenner bleiben in der U16-Altersklasse tätig, übernehmen den Jahrgang 2005, also die U15 aus dem Vorjahr.

Christoph Witamwas und Arnold Ernst werden die ältesten AKA-Kicker in der U18 (Jahrgänge 2003 und 2004) betreuen. In beiden Teams werden die Kader mit rund 25 Feldspielern und drei Torhütern relativ groß sein. „Wichtig ist, dass jeder Spieler auf Spielminuten kommt. Dadurch, dass wir in jeder Woche für jene, die in der Meisterschaft weniger zum Einsatz kommen, Qualitäts-Testspiele absolvieren, sind diese auf jeden Fall gewährleistet. Drei Spieler des Jahrganges 2004 dürfen als Jahrgangsältere auch im U16-Bewerb eingesetzt werden“, berichtet Takacs.

Änderungen im Betreuerstab gibt es lediglich im Bereich der Athletikabteilung. Christoph Krenn ersetzt künftig Kurt Gruber als Athletiktrainer. Der 34-jährige Sigleßer, der im Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn die Abteilung Leistungsdiagnostik/Medizinische Trainingstherapie leitet und als Spieler unter anderem für Mattersburgs Amateure gespielt hat, absolvierte auch die Ausbildung zum Physiotherapeuten und Diplom-Sportmasseur.

„Christoph ist ein engagierter Mann. Dies zeigen auch seine zahlreichen Ausbildungen, durch die er vielseitig einsetzbar ist. Engagierte, junge Trainer werden immer gesucht und ich freue mich sehr, dass wir ihn für die Fußballakademie Burgenland gewinnen konnten“, so der Sportliche Leiter über seinen Zugang. Nachsatz: „Mein Dank gilt auch Kurt Gruber, der seit der Eröffnung Teil des Betreuerstabs war. Er hat sehr gute Arbeit geleistet.“