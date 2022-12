ÖFB-Talenteförderung neu: Grünes Licht für künftig 28 Plätze?

Werbung

13 Fußballakademien gibt es in Österreich aktuell. Künftig soll, so viel steht fest, dieses Konstrukt erweitert werden – allerdings auf unterschiedlichen Niveaustufen. Das ist ein Teil der neu ausgearbeiteten ÖFB-Talenteförderung, die nach den LAZs – den Landesverbandsausbildungszentren – als nächsten Schritt eben nicht mehr nur die ÖFB-Akademien, sondern künftig auch sogenannte ÖFB-Nachwuchszentren vorsieht.

So lautet der korrekte Terminus für jene Einrichtungen, die in der Szene als „Akademie light“ bezeichnet wurden. Vorgestellt wurde die neu geplante Struktur intern bereits an zahlreiche Interessenten diverser Fußballklubs, allerdings muss der konkrete Plan nun noch vom ÖFB-Präsidium abgesegnet werden.

Unzählige Sitzungen, Arbeitskreise und rauchende Köpfe gab es in der Vergangenheit bereits. Längst ist auch klar, dass die ÖFB-Talenteförderung auf präsidialer Ebene im Grundsatz Zustimmung erfahren wird. Damit rechnet zumindest auch Hans Füzi, Sportlicher Leiter des Burgenländischen Fußballverbands (BFV), der im Vorfeld so wie viele andere in den Entwicklungsprozess mit eingebunden war. Er sagt: „Ich gehe davon aus, dass ein Beschluss gefällt wird. Das ist ein zukunftsorientiertes und tolles Projekt. Es ist aber schon möglich, dass die eine oder ander Detailfrage geklärt werden muss. Das gilt es abzuwarten.“

Mögliche Zukunftsformel: 12 plus 16 ist gleich 28

Durchgedrungen sind die groben Eckpfeiler der geplanten Reform längst. Schließlich wurde bereits im Zuge von Workshops kommuniziert, wohin die Reise künftig gehen könnte. So soll die derzeit aus 13 ÖFB-Akademien bestehende Spitzensportschiene künftig zu insgesamt maximal 28 Talenteschmieden auf zwei Ebenen erweitert werden.

Hier soll es aber einen deutlichen Unterschied geben: Die erste Leistungsstufe, der Akademie-Betrieb, soll ab 2024/2025 12 AKAs umfassen und wird bei den notwendigen Lizenzkriterien und Auflagen etwas nach oben adaptiert, was beispielsweise Qualitätsstandards wie erhöhte Anforderungen im Bereich des Personals betrifft. Eine jener Einrichtungen der ersten Leistungsstufe ist die Fußballakademie Burgenland, seit Beginn des österreichischen Akademie-Zeitalters 2008/2009 eine von zwölf rot-weiß-roten Spitzensport-Talenteschmieden (2021/2022 ist die Akademie von Austria Klagenfurt als 13. AKA dazugekommen). Geschäftsführer Oliver Snurer sagt zur geplanten Reform: „Das Akademiensystem hat sich grundsätzlich bewährt. Trotzdem ändern sich, wie in allen Branchen, die Rahmenbedingungen und eine Evaluierung seitens des ÖFB ist daher nachvollziehbar. Der ÖFB hat alle maßgeblichen Stakeholder in die Neuausrichtung einbezogen, ich gehe daher davon aus, dass die Ausbildung weiter verbessert werden wird. Als Fußballakademie Burgenland haben wir in der Vergangenheit gezeigt, dass wir ein wertvoller Bestandteil im AKA-System sind, das wollen wir auch bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch künftig alle Lizenzkriterien erfüllen und den burgenländischen Talenten eine optimale Ausbildung bieten.“

Darunter sollen maximal 16 ÖFB-Nachwuchszentren installiert werden, deren Lizenzkriterien etwas unterhalb des AKA-Niveaus angesiedelt sind und die sich zwischen LAZ und AKA einpendeln sollen. Bei den Träger- und Besitzverhältnissen können hier von den beiden Bundesligen und dem Landesverband sogar Vereine aus der dritten Leistungsstufe – also der Regionalliga – herangezogen werden. Sportlich würden die 16 Nachwuchszentren dann mehr oder weniger unter sich bleiben – aufgeteilt in Jugendregionalliga Ost und West. Wien, Niederösterreich und das Burgenland wären fix dem Osten, Tirol und Vorarlberg fix dem Westen zugeteilt. Bei Kärnten, Steiermark, Salzburg und Oberösterreich hängt es von der Teilnehmerstruktur ab. Generell sollen die Fahrtwege in der zweiten Leistungsstufe aber nicht Auswärtsspiele in ganz Österreich voraussetzen.

Wie genau eben diese geografische Aufteilung erfolgt, ist freilich abhängig von der Anzahl und vor allem von der Herkunft der Bewerber. Hier ist die Bandbreite der Interessenten für den Status einer Akademie oder eines Nachwuchszentrums durchaus groß. Neben Bundesligist Hartberg dürften aus der 2. Liga sämtliche Klubs, die offiziell noch über keinen akademieähnlichen Nachwuchsstempel verfügen, zumindest Interesse bekunden – die Rede ist hier vom GAK, Horn, St. Pölten, Kapfenberg, FAC, Vienna, der Nachwuchs-Spielgemeinschaft SKU Amstetten/Waidhofen an der Ybbs, Blau Weiß Linz, Vorwärts Steyr und FC Dornbirn. Damit wäre die komplette 2. Liga abgedeckt – spielen doch mit den Young Violets, Rapid II, Sturm II und Liefering bereits die Nachwuchsabteilungen der Bundesligisten (die zusätzlich bereits über eine Akademie verfügen) in der zweithöchsten Spielstufe. Im Fall von Lafnitz wäre, wie kolportiert wird, wiederum eine mögliche Kooperation mit der Hartberger Talenteschmiede ein Thema. Hinzu kommen noch mögliche Interessenten aus den Regionalligen. Für die Saison 2023/2024 ist jedenfalls ein Pilotjahr mit U16- und U18-Betrieb geplant, bei dem die Evaluierung des Systems erfolgen soll. Ab 2024/2025 ist für die zweite Leistungsstufe dann die finale Struktur vorgesehen, bei der Lizenzen für vier Jahre vergeben werden – klarerweise immer mit einer jährlichen Überprüfung der nötigen Standards. Ein Auf- und Abstieg nach jeder Saison ist beim Vorschlag nicht vorgesehen, maximal wird im Zuge der Lizenzierungsprozesse die Zugehörigkeit zur jeweiligen Leistungsstufe geklärt.

Das alles ist aktuell noch Zukunftsmusik. Bis März können die Lizenzunterlagen von sämtlichen Interessenten eingereicht werden, wenn das Grobkonzept auch vom ÖFB-Führungsgremium abgesegnet wird. Danach sieht es aber aus.

Burgenland: Ja zu Aspern und zur Talenteförderung

Neben der ÖFB-Talenteförderung neu soll bei der Präsidiumssitzung auch Klarheit geschaffen werden, was das geplante Trainingszentrum in Wien-Aspern betrifft. Hier braucht es eine Entscheidung für oder gegen die Umsetzung des großen Infrastrukturprojekts. Der burgenländische Zugang zu diesen beiden Themen ist laut BFV-Präsident Günter Benkö schon vorab klar: „Wir unterstützen sowohl das geplante ÖFB-Trainingszentrum in Aspern, als auch die Talenteförderung neu. Beides sind sehr gut vorbereitete und höchst sinnvolle Projekte.“

Auf einer anderen Ebene soll übrigens das polarisierende Thema rund um ÖFB-Präsident Gerhard Milletich geklärt werden. Der erhobene Vorwurf, dass der Verlagschef seine Funktion als ÖFB-Boss genutzt haben soll, um Anzeigenkunden für sich zu gewinnen, wandert zum Ethikkomitee der Fußball-Bundesliga. Darauf hat sich das ÖFB-Präsidium verständigt, dass eben ein neutrales Gremium eingesetzt wird, das „die Angelegenheit genauestens“ prüft, wie der ÖFB per Aussendung wissen ließ. Milletich selbst wird darin wie folgt zitiert: „Ich bin sehr froh, dass sich eine unabhängige Kommission dieser Causa annehmen wird. Ich habe immer alles transparent dargelegt und werde auch gegenüber dem Ethikkomitee der Bundesliga so auftreten.“ Ein entsprechendes Ergebnis soll es im Jänner geben.