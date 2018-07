Schon seit der Saison 2015/2016 führt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ eine breit angelegte jährliche Kampagne durch, bei der am Ende aus jeder Region des Landes ausgewählte Personen als Belohnung auf eine große Fußball-Bildungsreise mitfahren dürfen. Besagte Personen sollen dabei verdiente Jugendfußballtrainer und/oder -Leiter sein – ganz gleich ob weiblich oder männlich, aber zwischen 18 und 30 Jahre alt.

„Er hat sich die Nominierung verdient“

Erstmals beteiligte sich heuer auch der ÖFB an der Aktion. Jedes Bundesland durfte eine Person mit auf die Bildungsreise schicken, die dann im Mai in Spanien stattfand. In zahlreichen Gruppen stand da die Fort- und Weiterbildung im Fokus.

Motivierter Jung-Coach. Alexander Diridl ist mit 22 Jahren schon voll im Trainergeschäft tätig. Erst startete er beim SC Pinkafeld, mittlerweile ist er bei den Admira-Profis im Betreuerstab. | Daniel Fenz

Vorgeschlagen wurde aus dem Burgenland mit Alex Diridl der Nachwuchsleiter des SC Pinkafeld – nebenbei trainiert er aktuell auch die U16 und ist auch bei der Kampfmannschaft in die Sportliche Leitung involviert.

BFV-Nachwuchsreferentin Gabi Pinter, die der österreichischen Delegation angehörte und auch vor Ort als Referentin aktiv war: „Er hat sich die Nominierung verdient. Die Bildungsreise nach Spanien wurde vom DFB groß aufgezogen. Für uns Mitarbeiter vor Ort war es eine tolle Erfahrung, aber auch eine extrem intensive Woche.“ Nachhaltig beeindruckt zeigte sich Diridl beim Blick zurück vor allem von der Organisation. „Die war unglaublich gut. Alles war sehr interessant.“

Vom SC Pinkafeld zur Admira – und zurück

Es ist kein Zufall, dass der Südburgenländer als rot-goldener Teilnehmer ausgewählt wurde. Mit 22 hat er schließlich längst die Betreuerlaufbahn beim SCP eingeschlagen, die ihm zuletzt einen großen Karrieresprung in den Erwachsenenfußball – und dort gleich ins Profitum – beschert hat: Seit Mitte Juni steht er als „Co“ von Cheftrainer Ernst Baumeister im Betreuerstab von Admira Wacker.

Neben dem Oberschützener Michael Horvath (ebenfalls Co-Trainer) ist somit ein zweiter Südburgenländer Teil des Trainerteams. Diridl über die ersten Wochen: „Das Klima in der Gruppe und im Verein ist ausgezeichnet. Ich fühle mich sehr wohl.“

Wer übrigens glaubt, der Jung-Coach habe durch den Job in der Südstadt seinem Stammverein Lebewohl gesagt, der irrt. Nach wie vor ist er in Pinkafeld tätig, wo er auch wohnt und von wo er täglich in den Norden pendelt. Allerdings geht es dann eben auch wieder zurück in das Burgenland. Wie Alex Diridl alles zeitlich unter einen Hut bringt? „Ich sehe diese Aufgabe einfach als mein Hobby, anders würde es auch nicht gehen.“