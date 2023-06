Schülerliga-Bundesfinale: BG/BRG Oberschützen stürmte ins Endspiel

Denn in Gruppe A setzte sich Oberschützen gegen die mit Sturm Graz- und GAK-Akteuren gespickte Mannschaft 1:0 durch. In der Vorrunde dauerte ein Spiel allerdings nur zweimal 15 Minuten, am Donnerstag sind 2x35 Minuten zu absolvieren. So gesehen ist die Ausgangslage anders - und der Kräfteverschleiß beim Team aus dem Südburgenland bereits spürbar. So oder so kann Trainer Marc Kerschbaumer bereits jetzt ein tolles Fazit ziehen: „Fantastisch, dass wir uns als burgenländische Vertreter gegen vermeintlich stärkere Gegner durchsetzen konnten. Alles weitere wäre jetzt nur noch Zugabe“, will er seiner Mannschaft im Vorfeld des Endspiels (Donnerstag, 10.25 Uhr) jeglichen Druck nehmen. Schließlich bestreitet man nicht alle Tage ein Finale beim Bundesfinale.

Herzschlagfinish in der Gruppenhase

Beim 6:0, dem ersten Gruppenspiel, traf Alexander Koller viermal, einmal netzte Felix Kerschbaumer und einmal Daniel Janitsch. Es war der Grundstein für die weiteren Spiele, auch wenn es in Gruppe A beim letzten Duell noch einmal ganz eng werden sollte. Letztlich biss sich das BG/BRG Oberschützen durch und schaffte es bis ins Finale. Foto: zVgKerschbaumer

Dabei war der Weg bis dorthin nichts für schwache Nerven. In der Vorrunde sah es für das BG/BRG Oberschützen nach zwei Siegen bestens aus, ein Unentschieden sowie ein 1:2-Rückstand im letzten Gruppenspiel gegen Klagenfurt hätten aber bedeutet, dass die Burgenländer aus den Top-Zwei der Gruppe A rausfallen würden. Das Semifinale wäre somit verpasst worden. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang Daniel Janitsch aber der 2:2-Ausgleich, das Halbfinal-Ticket war doch noch gelöst, dementsprechend groß war der Jubel.

Der setzte sich dann am Dienstag gegen das SRG Maria Enzersdorf fort. Zwar verhauten die Oberschützener im Semifinale die besten Gelegenheiten, um in der regulären Phase des Spiels alles klarzumachen, im anschließenden Penaltyschießen behielten sie mit 5:3 aber die Oberhand und fixierten den Finaleinzug. Dort treffen sie nun auf die Sportmittelschule Graz Bruckner. Wo das BG/BRG Oberschützen locker auftreten will. Und vielleicht gelingt er ja, der ganz große Coup.

Ergebnisse Schülerliga-Bundesfinale

Gruppe A:

BG/BRG/SRG Klagenfurt-Lerchenfeld - SMS Graz Bruckner 0:3, BG/BRG Oberschützen - MS Kufstein 6:0 (Koller 4, Kerschbaumer, Janitsch), SMS 10 Wendstattgasse Wien - Klagenfurt 0:0, Graz - Oberschützen 0:1 (Kerschbaumer), Kufstein - Wendstattgasse 0:5, Oberschützen - Wendstattgasse 1:1 (Kerschbaumer), Kufstein - Klagenfurt 0:1, Wendstattgasse - Graz 0:2, Klagenfurt - Oberschützen 2:2 (Horvath, Janitsch), Graz - Kufstein 4:1.

Gruppe B:

SMS Kitzbühel - Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg 2:0, SMS Hohenems - SRG Maria Enzersdorf 0:5, BG/BRG Rohrbach - Kitzbühel 5:0, Salzburg - Hohenems 1:2, Maria Enzersdorf - Rohrbach 1:0, Hohenems - Rohrbach 1:5, Maria Enzersdorf - Kitzbühel 1:0, Rohrbach - Salzburg 1:1, Kitzbühel - Hohenems 0:1, Salzburg - Maria Enzersdorf 2:1.

Semifinale:

Maria Enzersdorf - Oberschützen 0:0.- 3:5 im Penaltyschießen (Varga, Bruckner, Wehofer, Kerschbaumer, Janitsch)

Graz - Rohrbach 4:1.

Kader BG/BRG Oberschützen: Michael Böhm, Matteo Archan, Mia Wehofer, Manuel Bruckner, Tim Gradwohl, Liam Jandl, Daniel Janitsch, Orlando Varga, Nino Horvath, Felix Kerschbaumer, Raphael Halper, Samuel Weinzettl, Alexander Koller.