Startschuss für neue Burschen-Auswahl

Einen Tag länger als gewohnt ging es für die rot-goldene Burschenauswahl des Jahrgangs 2010 zum Auftaktlehrgang nach Bad Tatzmannsdorf. „Wir wollten gleich zu Beginn viel Zeit mit den Jungs verbringen“, so Trainer Didi Heger, der auch drei Testspiele in sechs Tagen vereinbarte. „Der gesamte Kader war im Einsatz. Da brauchten wir viel Spielzeit.“ Mit den ersten Vergleichsspielen konnte das Trainerteam, in dem Joel Putz Ivo Smudla ersetzt, zufrieden sein. Gegen die beiden U15-Teams aus Oberwart und Hartberg konnte man sich ebenso durchsetzen wie gegen das Future Team der AKA Sankt Pölten. Insgesamt war das Trainingslager im Südburgenland ein voller Erfolg. „Wir konnten uns auf dem Platz und abseits davon besser kennenlernen. Das ist schließlich das Ziel eines Trainingslagers“, so Heger, der die perfekten Bedingungen in der Pension Weiss hervorhob. „Beim Manfred wird dir jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Wir fühlen uns schon seit Jahren sehr wohl.“ Wohlfühlen will man sich auch in der anstehenden Bundesländermeisterschaft, die im Jahr 2024 im neuen Format ausgetragen wird. So trifft man in der Gruppe Ost je zweimal auf Wien und Niederösterreich. „Nicht einfach. Zumal heuer der gesamte Kader aus Nachwuchskickern von Bundesligisten gespickt werden darf“, erklärt der Trainer. „Wir wollen den Kampf aber annehmen, haben auch einen guten Jahrgang beisammen.“ Der Auftakt erfolgt schon in drei Wochen gegen Niederösterreich. Zuvor stehen noch Vergleiche mit Red Bull Salzburg, Rapid und der Admira im Rahmen eines Turniers in der Austria Akademie am Programm.