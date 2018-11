Es ist angerichtet. Morgen, Donnerstag, steigt Teil eins der Mission. Österreichs U21 will sich erstmals in seiner Geschichte für die U21-EURO qualifizieren. Dabei muss die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch jetzt noch die Griechen im Play-Off, sprich in einem Hin- und Rückspiel, eliminieren.

„Da bekomme ich schon bissl Gänsehaut“

Mittendrin ist auch wieder Mattersburgs Sommer-Neuzugang Marko Kvasina, der nach einem Muskelfaserriss mittlerweile wieder topfit ist und im Aufgebot steht. „Da bekomme ich schon jetzt ein bissl Gänsehaut“, zeigt sich der 21-Jährige voller Enthusiasmus, angesprochen auf die entscheidenden Duelle mit Griechenland.

Wie der Österreicher mit kroatischen Wurzeln die Chancen vorab einschätzt? „Schwierig. Ich habe mich an sich über das Los gefreut und gehe bei den Chancen von 50:50 aus. Portugal wäre von der Papierform her die schwierigste Aufgabe gewesen. So oder so wird es aber auf jeden Fall ein enges Duell.“

Im zweiten Play-Off-Kampf geht es nun übrigens zwischen Polen und Portugal zur Sache.

Welchen Stellenwert die Herausforderung für Kvasina und Co. hat, ist jedenfalls klar: „Wir sind als Team in dieser Konstellation nun zwei Jahre zusammen und so wie eine kleine Familie. Jetzt wollen wir das Unmögliche schaffen und uns qualifizieren. Das hätten uns nicht alle zugetraut.“

Interessant wird auch, welche Stimmung auf die rot-weiß-rote Elf in Thessaloniki wartet. Kvasina erinnert sich an die U19-EM 2015 in Griechenland, als Österreich in der Vorrunde vor rund 13.500 Zuschauern in Larissa auf die Griechen traf und 0:0 spielte. „Das war von der Stimmung her schon richtig lässig und hat durchaus beflügelt.“

Ob der Enthusiasmus im Zuge der U21-EM-Quali ähnlich groß sein wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Wieder ein torloses Remis wäre – wegen des fehlenden Auswärtstreffers – zwar kein Traumresultat für das Hinspiel, aber durchaus akzeptabel. „Gelingt uns ein gutes Resultat, gehe ich schon von einer großen Unterstützung aus“, freut sich der Stürmer auch schon auf das besagte zweite Duell, das dann am Dienstag in der NV-Arena St. Pölten steigt.