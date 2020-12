Etwas mehr als eine Woche nach der Unterbrechung der Herbstrunde bei den Erwachsenen mussten auch Kinder und Jugendliche auf ihre Meisterschaftsspiele verzichten. Ab dem 3. November durfte auch nicht mehr trainiert werden. Da zu diesem Zeitpunkt noch einige Partien, auch wegen etlicher Absagen aufgrund von Corona-Verdachtsfällen, in den diversen Altersklassen ausständig waren, sind die Tabellen und Wertungen großteils unvollständig.

Dietmar Heger Erst im neuen Jahr sinnvoll

In der vergangenen Woche nahm sich der Nachwuchsausschuss in Zusammenarbeit mit den Gruppenobmännern dieser Angelegenheit an. Erwartungsgemäß werden die ausstehenden beziehungsweise abgesagten Begegnungen im Frühjahr nicht nachgetragen. Die Meisterschaft beginnt im Frühjahr mit einer neuen Gruppeneinteilung. Diese soll am 9. April starten. Als Grundlage für die neue Zusammenstellung sollen die Ergebnisse des abgebrochenen Herbstdurchgangs herangezogen werden.

In den Altersklassen U6 bis U12 will man zudem regional bleiben aber dennoch „durchmischen“. Dort, wo viele Teams im Bewerb sind, sollen so gut wie möglich ausgeglichene Gruppen zusammengestellt werden. Die Kinder können sich am besten entwickeln, wenn sie auf gleichwertige Gegner treffen“, erklärt Nachwuchsreferentin Gaby Pinter.

„Trotz der schwierigen Umstände im Herbst war die Quote de ausgetragenen Nachwuchsspiele sensationell hoch.“ Gaby Pinter, Nachwuchsreferentin des BFV

Mehr Arbeit wartet auf die Gruppenobmänner bei der Zusammenstellung der Leistungsligen für die U13-, U14- und U16-Jahrgänge. Diese sollen nämlich burgenlandweit ausgetragen werden. „Es werden Ergebnisse verglichen, Quotienten angewandt und Spiele gegen die Gruppenletzten weggerechnet, um eine gute Selektion treffen zu können“, berichtet Pinter von der Arbeit, die Hermann Gollubits (Nord), Wolfgang Bußlehner (Mitte) und Rudolf Kovacs (Süd) gerade verrichten.

Zusätzlich werden die auserkorenen Teams auch noch telefonisch zur Teilnahme befragt. „Wir wollen heuer keinen verpflichten in einer Leistungsliga mitspielen zu müssen – aber im Gegenzug auch keinen verhindern“, will sich Pinter auf keine genaue Anzahl in den Leistungsligen festlegen. Sehr zufrieden zeigt sich die Nachwuchs-Chefin des BFV auch mit den Zahlen der abgelaufenen Herbstmeisterschaft: „Die Quote der absolvierten Partien war trotz der schwierigen Bedingungen sehr hoch.“ Der Großteil der Teams konnte zwischen 70 und 100 Prozent der Partien spielen.

Apropos spielen: Zuletzt überraschte der ÖFB die Nachwuchsverantwortlichen mit einem Update zu den Covid-19-Maßnahmen. Diese erlaubten plötzlich Kleingruppentrainings im Freien (siehe ganz unten). Maßgeblich bei der Umsetzung war allerdings, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Da ab 26. Dezember der dritte Lockdown in Kraft tritt, ist auch das besagte Kleingruppentraining auf Eis gelegt. Diese Maßnahme betrifft in der Praxis also frühestens erst die Zeit danach.