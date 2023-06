Wolfgang-Mesko-Trophy findet wieder statt

Diese wird vom „Sportland Burgenland“ und der „Mesko-Trophy-Jury“ an die hoffnungsvollsten Sporttalente des Landes vergeben. In der Vergangenheit erhielten die Trophy bekannte Namen wie Julia Dujmovits, Kristin Hetfleisch, Anna Fuhrmann, Verena Eberhardt oder Miriam Ziegler. Der Preis wird von den drei Sportverbänden ASKÖ, Union und ASVÖ gemeinsam mit dem Land finanziert und ist mit je 1.500 Euro pro Preisträger dotiert. Ausgezeichnet werden die Sieger am 5. September im Landtagssitzungssaal in Eisenstadt. Bewerben können sich Sportlerinnen und Sportler der Jahrgänge 2007 bis 2013 bis 31. Juli, die Ermittlung der Preisträger erfolgt in zwei Alterskategorien: 10-13 Jahre und 14-16 Jahre.

Wie können Anträge eingereicht werden?

Antragsformulare können direkt im Sportreferat, Technologiezentrum, Bauteil 2, 1. Stock, Referat Sport-und Vereinspflege, 7000 Eisenstadt, bezogen oder über das Internet geladen werden.