Farhad Hashimi: Traum vom Fußball-Nationalteam

Seine Mutter lebt heute noch im Iran. „Ich bin mit Bekannten aus der Ortschaft raufgekommen. Auch im Iran war ich ‚der Ausländer‘ und konnte dort nicht in die Schule gehen. Mein Vater wurde dann auch noch aus dem Iran nach Afghanistan abgeschoben. Mein Bruder meinte dann zu mir, hier in Österreich habe ich eine Zukunft“, führt Farhad sein ereignisreiches und doch so junges Leben aus. Noch heute wird er ab und zu „blöd angeschaut“, weil er einen dunkleren Teint und schwarze Haare habe: „Mir ist das aber egal.“

Was ihn übrigens richtig ärgert, ist die Tatsache, dass auf allen Dokumenten der 1. Jänner 2008 als offizieller Geburtstag vermerkt – ein formales Prozedere, das speziell bei minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen bei der Registrierung aufgrund fehlender Dokumente angewandt wird. „Das regt mich deshalb auf, weil sich die Leute dann auch nicht informieren wollen. Sie glauben, ich habe absichtlich etwas gefälscht.“ Fakt ist, dass es schlichtweg keine Dokumente gibt – auch weil das gerade in den ländlichen Regionen im Nahen Osten nicht üblich ist.

Ich bin der Familie Baldauf so dankbar, ohne die beiden und ihre Kinder hätte ich das alles nie geschafft Farhad Hashimi, Fußballtalent

Farhad klärt auf, dass er eigentlich knapp zweieinhalb Monate älter ist: „Ich habe am 16. Oktober Geburtstag, aber keine Urkunde. Geboren bin ich im Iran, da kommt nicht jedes Baby in einem Krankenhaus auf die Welt“, meint der Allrounder, dessen großer Traum die österreichische Staatsbürgerschaft ist, es zum Profikicker zu schaffen und dann für das rot-weiß-rote Nationalteam spielen zu dürfen. Dafür gelang ihm zuletzt ein weiterer Entwicklungsschritt. Aus der Güssinger Talenteschmiede wechselt der 14-Jährige im kommenden Herbst Richtung Südstadt zur Admira. Aktuell kickt er noch für die U14 des GSV und die Landesauswahl in Eisenstadt.

„Mein Ziel ist es ganz rauf zu kommen. Auch nach dem Wechsel zur Admira darf ich nie aufgeben, egal ob schulisch oder sportlich. Ich muss einfach mithalten, weil es nicht leicht ist Profi zu werden und gleichzeitig die Schule abzuschließen“, erklärt Farhad. Sein schulischer Abschluss ist nicht nur seinen Pflegeeltern wichtig, sondern auch ihm selbst: „Fußballprofi werden ist mein Traum, aber die Schule gehört dazu.“ Bis auf Englisch und Mathematik falle ihm das Lernen leicht, was auch seine Pflegemutter „Gabi“ bestätigt.

„Er war fußballerisch und körperlich unterfordert“

Deshalb fiel auch die Entscheidung in Richtung Admira, obwohl sich auch die Austria Wien und Sturm Graz für den talentierten Nachwuchskicker interessiert hatten. „Bei der Admira ist alles nebeneinander, das Internat, die Schule und der Verein. In Graz wäre es ähnlich, aber die Admira hat mir mehr gefallen. Die ganze Akademie dort ist super. Bei der Austria wäre die Schule zu weit weg gewesen, da hätte ich durch das ganze Fahren keine Zeit mehr zum Lernen“, sagt er. Falls es bei Farhad nicht zum Profi reicht, könnte er sich auch ein Medizinstudium vorstellen.

Dass er Talent hat, bestätigte auch Güssing-Obmann Hannes Winkelbauer: „Ich habe ihn im Sommer in ein paar Einheiten trainiert und er ist sehr talentiert. Er hatte in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Möglichkeiten sich bei diversen Klubs zu zeigen und entschied sich dann für die Admira. Fußballerisch und körperlich war er bei unserer U14 unterfordert und eigentlich die klare Nummer eins. Farhad war auch ein großer Grund, warum wir es dann in die Leistungsliga schafften. Jetzt wird man sehen, wie er sich unter gleich starken Kickern präsentiert.“

Farhad selbst sieht seine Stärken im Umschaltspiel, das er auf seiner Position im defensiven Mittelfeld gut ausleben kann: „Tempo aufbauen ist meine Stärke, ich will immer den Ball haben und schau viel auf.“ An der Defensive müsse er laut eigenen Aussagen „noch etwas arbeiten“. Sein Talent zeigte er auch beim Basketballnachwuchs, wo er vier Jahre unter Yao Schäfer trainierte: „Es hat richtig Spaß gemacht, aber dann habe ich Anfragen von der Austria, Sturm und der Admira bekommen und ich habe umgedacht.“ Seine fußballerischen Vorbilder sind Neymar und Paul Pogba, was eigentlich so gar nicht zu seinem ruhigen Erscheinungsbild passt.

Dass in der Südstadt ab kommendem Herbst ein fußballerisch anderer Wind weht, ist Farhad bewusst: „Ich trainiere bereits jetzt einmal die Woche mit, damit ich die Leute kennenlerne. Es macht Spaß, aber jeder will dort zeigen, was er drauf hat. Das ist für mich aber ganz normal.“