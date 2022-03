Viel auf dem Spiel für Wiesberger

Zehn unter Par reichten auf diesem Kurs nicht zu einem Spitzenplatz für Österreichs Nummer eins, der in der Weltrangliste auf Platz 68 bleibt.

Nächster Stopp ist nun nach einer sehr langen Anreise Florida/USA, wo der Bad Tatzmannsdorfer eine Einladung zur Valspar Championship (Donnerstag bis Sonntag) erhalten hat. Bei diesem PGA-Tour-Event will sich der 36-Jährige nach Möglichkeit noch für das kommende Woche stattfindende World Golf Championships-Dell Technologies Match Play in Austin/Texas qualifizieren. Fix dabei sind die ersten 64 der Weltrangliste, aufgrund von Ausfällen kamen in den vergangenen Jahren häufig Spieler bis Platz 68 zum Zug. Diesen Schleudersitz gilt es freilich zu vermeiden, Wiesberger braucht aber generell Ergebnisse, denn: „Großes Ziel ist natürlich die Teilnahme an allen Major Championships des Jahres - und die letzte Qualifikationsmöglichkeit für das Masters steht quasi vor der Tür. Ich werde daher meinen vollen Fokus auf die nächsten, intensiven Wochen legen und hoffe, mit guten Leistungen bald wieder dorthin zu kommen, wo ich mich sehe – in den Top 50 der Welt.“