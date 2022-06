Witamwas vor Frauenfußball-EM: „Old Trafford wird kochen“

Werbung

Heute, Donnerstag, hebt der Flieger Richtung England und Frauenfußball-Europameisterschaft (6. bis 31. Juli) ab. Und wenn am kommenden Mittwoch das Österreichische Frauen-Nationalteam bei der Europameisterschaft das Eröffnungsspiel bestreitet, wird dies für viele Spielerinnen ihr bislang größtes Duell.

Auch Burgenlands Beteiligung in Form von Fußballakademie U18-Coach Christoph Witamwas, der als Videoanalyst und Co-Trainer dem Betreuerstab der rot-weiß-roten Auswahl angehört, lässt die Partie alles andere als kalt: „Ein ausverkauftes Old Trafford wird kochen. 75.000 Zuschauer, das wird was ganz Großes.“

Engagiert: Christoph Witamwas ist seit 2020 im Trainerteam des Frauen- Nationalteams und ab kommender Woche erstmals bei einer Endrunde. Foto: Christopher Glanzl

Die Aufgabe selbst auch: „England ist der Favorit, nicht nur im Spiel und in unserer Gruppe, sondern für das gesamte Turnier. Wir haben sie analysiert. Die Kurzfassung: Die spielen sensationell“, so der 34-Jährige, der neben dem Mattersburger Physiotherapeuten Sebastian Pinterits der zweite rot-goldene Part des Betreuerstabs ist und die Aufgabe optimistisch sieht: „Klar wissen wir, dass es unglaublich schwer wird. Jede Spielerin wird einen außergewöhnlichen Tag brauchen, um etwas aus der Partie mitzunehmen. Aber eine Chance ist im Fußball immer da.“

Lösbare Aufgaben: Nordirland und Norwegen

Und die ist im zweiten Gruppenspiel dann, zumindest was die Ausgangslage betrifft, definitiv höher als in Spiel eins gegen England. Die Reise geht dann in Englands Süden, wo Österreichs Kickerinnen in Southampton auf Nordirland treffen.

Von der Weltrangliste her ist man Favorit: „Das ist auf jeden Fall eine lösbare Aufgabe, wenn wir unser Potenzial abrufen“, meint Witamwas, der sich auch im dritten Gruppenspiel (in Brighton) gegen Norwegen etwas ausrechnet.

Zwar liegen die Skandinavierinnen weltweit auf Platz elf (zehn Plätze vor Österreich), trotzdem: „Wir haben zuletzt bei der Generalprobe gegen Belgien 1:0 gewonnen und das verdient. Auch die liegen in der Weltrangliste vor uns. Überhaupt war der letzte Lehrgang mit den Spielen gegen Montenegro und eben Belgien sehr zufriedenstellend. Daher bin ich sehr zuversichtlich für unseren EM-Auftritt.“