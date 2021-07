Die Nationscup-Rennen in St. Petersburg haben sich für Verena Eberhardt ausgezahlt. Platz elf im Ausscheidungsrennen am ersten Tag sollte die Ouvertüre für ein richtig starkes Omnium-Ergebnis am zweiten Tag werden. Der aus vier Bewerben bestehende Bahnrad-Mehrkampf brachte der Athletin aus St. Martin/Wart Platz sechs im Scratch („Das war voll ok.“), den Sieg im Temporennen („Da bin ich richtig gut gefahren.“), Platz drei im Ausscheidungsrennen und somit eine gute Ausgangslage als Gesamt-Zweite vor dem abschließenden letzten Rennen.

Dort konnte sie ihre Position gut behaupten und sich hinter der portugiesischen Olympia-Starterin Maria Martins auf Rang zwei festsetzen. Somit führt die Südburgenländerin nach Platz drei in Hongkong und dem zweiten Rang in St. Petersburg auch die Omnium-Gesamtwertung im Nationscup an. Naheliegend, dass dieser Umstand „ein Extrazuckerl für die Silbermedaille“ ist. Und auch in der Ausscheidungsrennen-Wertung führt die 26-Jährige nach Platz zwei in Hongkong und dem elften Platz zuletzt. „Das ist schon ziemlich cool. Jetzt genieße ich einmal den Erfolg und freue mich, dass es heuer so super läuft.“ Die dritte und letzte Station der Nationscup-Serie steigt im September in Cali (Kolumbien).