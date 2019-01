Nach intensiven Gesprächen ist eine Entscheidung gefallen. David Nemeth wird den Traum vom Profifußballer bis auf weiteres in Mattersburg umsetzen. Hauptgrund des Jungprofis zum Bekenntnis für die Grün-Weißen war, dass das Gesamtpaket der Burgenländer besser sei.

Nemeth wird also beim SVM bleiben und dort versuchen, sein großes Vorhaben im Profifußball Fuß zu fassen, umzusetzen. „Die Gespräche mit dem Verein waren sehr gut und ich bin überzeugt, dass es ein guter Weg ist beim SVM zu bleiben. Dass ein Klub wie AC Milan Interesse zeigt, ist dennoch wunderbar und war im ersten Moment fast gar nicht zu glauben“, so Nemeth.

Schon am kommenden Wochenende startet das Talent so richtig in die Profi-Karriere, wenn die Mattersburger zum Trainingslager nach Portugal aufbrechen. Eingesetzt werden soll der St. Georgener im Frühjahr dann vorwiegend bei den Amateuren, um sich über die Ostliga fit für höhere Aufgaben zu machen.