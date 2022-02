Rakowitz: „Der Wettkampf ging mir einfach brutal ab“

Am Montag gegen halb vier Uhr morgens landete der Stefan Rakowitz in Vorderasien. Sein Ziel dabei? Der Oman. Nicht, um etwa Urlaub zu machen, sondern um sich einen ersten Live-Eindruck zu verschaffen. Sollte es dorthin gehen, wo der Fußballzirkus nicht zwingend ganz genau drauf hinschaut? „Rako“ beantwortete diese Frage mit einem klaren „ja“ und knappe acht Stunden später war der Vertrag beim Zehnten der „Professional League“ unterschrieben. „Ich bin echt happy, dass das passt“, atmete er gegenüber der BVZ durch und fügte die Entstehungsgeschichte betreffend an: „Mich kontaktierte vor einiger Zeit ein Berater via ‚LinkedIn‘, ob ich mir einen Wechsel vorstellen könne. Wir schrieben dann täglich hin und her und es wurde immer konkreter.“

Natürlich seien auch Zweifel dabei gewesen, denn den Oman peilen nicht ganz so viele Profis an. „Ich dachte, das sei einer von vielen, aber der Verein wollte mich unbedingt und ich bin echt happy, dass wir das hinbekommen haben.“ Schon die ersten Stunden waren für ihn ungemein angenehm. „Die Leute waren extrem nett, hilfsbereit und schauten, dass alles für mich passt. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt freue ich mich auf diese schöne Herausforderung, auf neue Menschen, eine neue Kultur und endlich einmal am Meer zu wohnen. Das wird eine Bereicherung für mein Leben.“

Schon im Sommer, nachdem sein Vertrag in Hartberg auslief, peilte er ein Legionärs-Engagement an. „Damals war es fast so weit, aber es sollte nicht sein.“ Rakowitz war ein halbes Jahr vertraglos und während andere um Punkte kämpften, war er zum Zusehen verdammt. „Die schwerste Zeit meiner Karriere“, so der langjährige Bundesliga-Kicker, um anzufügen: „Das Ausland war immer mein Ziel. Natürlich hätte ich nicht gedacht, dass es der Oman wird, aber ich bin einfach froh, dass mir der Verein das Vertrauen gibt.“ Schon am Sonntag steht das erste Spiel auf dem Programm. Mit ihm auf der Außenbahn? „Das kann ich noch nicht sagen, klar ist nur, mir gingen der Wettkampf und die Emotionen brutal ab.“