FTT Mädchen Stützpunkt Nord . Ab sofort gibt es den Stützpunkt in Frauenkirchen für interessierte Mädchen der Volksschule und Unterstufe (7-9 und 10-14 Jahre). Dabei soll losgelöst vom Spielbetrieb in den Vereinen ganzjährig trainiert werden. Ziel ist ein burgenlandweit einheitliches Trainingskonzept. Eingeladen sind Anfängerinnen, aber auch Vereinsspielerinnen. Start ist am Dienstag (15. September) um 17 Uhr. Danach findet das Training immer wöchentlich am Dienstag um 17 Uhr statt. Infos und Anmeldung: Stützpunktleiterin Sandra Himmler ( 0664/ 75 026 788) sowie Referentin Yvonne Lindner ( 0664/14 32 742).