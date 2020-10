„Die Stimmungslage bei den Vereinen ist nicht gut, auch weil es keine wirklichen Einnahmen geben wird. Die Regierung ermöglicht aber, den Spielbetrieb weiterzuführen, auch wenn die Verordnung dahingeht, dass sie an den ÖFB weitergeben wird und dieser die Landesverbände in die Pflicht nimmt. Die wollen die Meisterschaft aber nicht unterbrechen, weil wir sonst in Teufels Küche kommen. Wenn es nur eine Gegenstimme gegen einen Abbruch geben würde, wie es im Frühjahr in der Burgenlandliga oder der 1. Klasse Süd war, wäre es schon extrem kritisch. Sollten die Corona-Zahlen so steigen, dass die Meisterschaft behördlich abgesagt werden muss, ist es in Ordnung. Klar ist, dass wir zeitlich langsam in die Bredouille kommen.“ Josef Hafner, Obmann der Gruppe Süd

„Viele Vereine der Gruppe Mitte plädieren für eine Unterbrechung der Meisterschaft, weil sie die Kosten für den laufenden Betrieb ohne Kantineneinnahmen einfach nicht decken können. Als langjähriger Funktionär habe ich Verständnis für ihre Anliegen. Rechtlich sind uns im Verband allerdings die Hände gebunden. Die Situation ist ziemlich kritisch.“ Gerhard Kornfeind, Obmann Gruppe Mitte

„Mich haben am Montag und am Dienstag viele Vereine angerufen. Meinungen von sinnlos bis existenzbedrohend sind da dabei. Ich verstehe die Klubs sehr gut, ich hatte viel Kontakt in den letzten Monaten. Die Vereine haben die Maßnahmen gut gemeistert, jetzt ist aber das Limit überschritten.“ Joachim Wild, Obmann der Gruppe Nord

"Ich weiß nicht wohin das noch führen soll. Eine schwierige Geschichte. Ob es nicht besser wäre erst im Frühjahr zu spielen? Wer soll da noch auf den Sportplatz gehen? Der Verein ist mehr ein soziales und gesellschaftliches Ereignis als ein Wettkampf. Ich wäre dafür den Spielbetrieb einzustellen", Gerhard Pummer, Trainer in Eltendorf.

"Das ist für uns eine weitere Erschwerung neben Corona. Wir werden über die Runden kommen aktuell, aber die Veranstaltungen fehlen. Unsere Weinkost am Wochenende fällt ins Wasser", Markus Kropf, Spielertrainer der Spielgemeinschaft Wallendorf-Mogersdorf.

„Die Maßnahmen sind eine Katastrophe und werden wahrscheinlich das Aus für viele Vereine bedeuten. Wenn die Personenanzahl in geschlossenen Räumen auf sechs reduziert wird, dann frage ich mich, wie sich eine Mannschaft in einer Kabine umziehen soll?“ Christoph Mandl, Unterrabnitz-Trainer

„Durch die neuen Maßnahmen werden wir uns ernsthaft Gedanken um den Spielbetrieb machen müssen, denn ohne Kantine werden wir nicht spielen können.“ Richard Kern, Sportlicher Leiter Bad Sauerbrunn II

„Es wäre für uns eine Katastrophe, wenn nur die Hinrunde zählen würde, denn momentan schauts für uns nicht gut aus. Beim letzten Abbruch wären wir laut aktuellen Statuten aufgestiegen. Ob diese Lösung fair ist, wage ich zu bezweifeln.“ Weppersdorf-Trainer Edi Stössl

„Es ist eine wirklich schwierige Situation. Ohne die Kantine wird die finanzielle Belastung für die Vereine ins Unermessliche steigen. Ich frage mich, wie sinnvoll das dann alles ist.“ Matthias Steiner, Sektionsleiter in Kobersdorf