Per Zweierkette ab in die Tiefe

Als TV-Sportjournalisten haben sich Thomas Trukesitz und Elisabeth Gamauf durch ihre jahrelange Tätigkeit beim Pay-TV-Sender Sky Sport Austria österreichweit einen Namen gemacht. Mittlerweile liegt dieses berufliche Kapitel bei beiden zurück, die Leidenschaft für den Sport und seine Geschichten ist aber geblieben.

„Interessant sind für uns alle Menschen aus dem Sport, die etwas zu erzählen haben“

Und hat nun in einem gemeinsamen Projekt einen Namen bekommen: Zweierkette nennt sich der Podcast, der im 14-Tage-Rhythmus mit einer neuen Folge erscheinen soll. „Interessant sind für uns alle Menschen aus dem Sport, die etwas zu erzählen haben,“ sagt der Eisenstädter Trukesitz über die Grundidee. Statt dem schnelllebigen Tagesgeschäft, in dem oft nur an der Oberfläche gekratzt werden kann, will das Duo im Zuge von ausführlichen Gesprächen künftig in die Tiefe gehen. Das ist auch ganz im Sinn der aus Neustift bei Schlaining stammenden und mittlerweile in Oberwart wohnenden Elisabeth Gamauf: „Mir taugt es, dass wir diesen etwas anderen Zugang gewählt haben und uns ohne den Druck von Zahlen und Fakten voll auf die Menschen konzentrieren können. Das ist sicher eine Stärke, die wir hier ausspielen.“

In der ersten Folge, abrufbar über Spotify und Co., gibt es Sturm Graz-Sportdirektor Andreas Schicker mit seiner Lebensgeschichte zu hören. Der Ex-Fußballprofi, dessen Leben 2014 durch einen schweren Böllerunfall eine markante Wende erfuhr, gibt rund 1:45 Stunden lang interessante Einblicke.

Nur rein auf Fußball bezogen soll die Zweierkette, auch wenn die Bezeichnung aus dem Kicken stammt, allerdings nicht sein, wie Trukesitz/Gamauf betonen. Es geht hier um den Sport in seiner gesamten Bandbreite – genau auf dieser großen Spielwiese will sich das neue burgenländische Podcast-Duo künftig bewegen.