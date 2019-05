Rund 800 Teilnehmer trotzten bei der dritten Auflage des Businessrun Challenge2B in Neufeld dem kühlen Wetter und sorgten für ein tolles Event.

Wieder galt es in Dreierteams die 5,6 Kilometer lange Strecke rund um den Neufelder See zu bewältigen, erstmals kamen in diesem Jahr auch die Nordic Walker im Zuge eines eigenen Bewerbs (ohne Ergebnisse) voll auf ihre Kosten.

Alle Infos sowie alle gesammelten Ergebnisse findet ihr am kommenden Mittwoch in der BVZ-Printausgabe.