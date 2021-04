Auch ohne Rahmenprogramm und Zuschauer ließ der heurige Stopp der European Freestyle Pro Tour (EFPT) keine Wünsche offen. Von Donnerstag bis Sonntag gaben sich die besten Surfer Europas in Neusiedl die Klinke in die Hand. Den Sieg holten sich dabei ein Top-Favorit und ein Newcomer.

Das Sicherheitskonzept hat gegriffen, keine Corona-Fälle oder andere Wetterprobleme haben das Highlight für burgenländische Surf-Fans getrübt. „Gut is gangen, nix is gschehn“, fasst Organisator Georg Kloibhofer zufrieden zusammen.

Den Sieg holte sich Amado Vrieswijk aus Bonaire, er setzte sich im Finale am Sonntag gegen den Italiener Jacopo Testa durch. Am Samstag stand auch ein Tow-in-Event am Kalender. „Dabei werden die Rider von einem Jetski gezogen und nutzen die Bugwelle für Tricks“, erklärt Kloibhofer. Platz eins ging dabei an den Griechen Lennart Neubauer, „den 17-jährigen Shooting-Star der Szene.“ Die Österreicher mussten sich mit zwei 17. (Michael Czech, Paul Simmerl) und zwei 25. Plätzen (Maurizio Moritz und Gabriel Heider) im Double-Elimination-Bewerb zufrieden geben.

Mit lachendem und weinendem Auge

Burgenländer waren heuer nicht am Start. „Kite-Surfer Mike Schitzhofer war nur zu Gast bei uns, Max Matissek durch ein Shooting im Ausland verhindert. Das ist natürlich schade“, schmerzt ihn das Fehlen rot-goldener Surfer. Die Windsurfer sind im Österreichischen Segelverband (OeSV) inkludiert, „Freestyle Surfen wird, was Wettkämpfe betrifft, dabei eher stiefmütterlich behandelt. In den fünf Jahren, die wir mit dem Event nun in Neusiedl sind, bemühen wir uns darum gute Beziehungen zum benachbarten Segel-Bundesleistungszentrum zu finden.

Zuletzt hat sich auch das Sportreferat des Landes eingeschalten. Vielleicht finden wir so neue Ansätze“, spricht Kloibhofer von Freud und Leid der burgenländischen Surfer. Einfach haben sie es jedenfalls nicht: „Wer Surfen lernen will, ist auf sich alleine gestellt: Es gibt keine Lehrer, keinen Verband, niemanden, der Talente sichtet und fördert. Da ist es natürlich schwierig in den Spitzenbereich vorzustoßen“, erklärt Kloibhofer das „typische Problem von Randsportarten“ — mit dem der leidenschaftliche Baseballer gleich doppelt konfrontiert ist.

Am meisten schmerzen ihn jedoch die pandemiebedingt leeren Wiesen im Seebad: „Mir blutete das Herz, als ich bei Sonnenschein und perfekten Windverhältnissen auf das leere Seebad schaute. Die paar Leute, die da waren, haben sich wirklich gut verteilt. Wenn man an einem normalen Wochenende im Seebad ist, sieht man mehr Leute auf einem Fleck.“ Ergo sei die Beschränkung daher nicht verständlich. Für nächstes Jahr hofft der Organisator mit über 20 Jahren Erfahrung auf Normalität. Die Finanzierung 2022 werde vermutlich schwer, „alle erholen sich erst von der Krise, für Veranstaltungen in dieser Größenordnung ist das problematisch. Halbgas funktioniert nicht: Entweder ganz klein oder riesig.

Mit 3.000 Leuten wird es schwer.“ Das Ziel, den Neusiedler See und das Burgenland „in die Welt zu tragen“ habe mit dem „hochprofessionellen Livestream der EFPT perfekt funktioniert, die Surfer werben auf Social Media mit enormer Reichweite für die Region“, ist Kloibhofer stolz. „Die Surfer sind nämlich echte Influencer in ihrer Szene.“ Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Der Schutzschirm des Tourismusministeriums für coronabedingte Event-Absagen wurde nicht genehmigt. „Dabei ist er angeblich für genau solche Fälle gedacht wie unseren: für Veranstalter, die trotz der Pandemie das Risiko eines Events eingehen und ohne Eintrittspreise und Gastronomie keinen Gewinn machen können.“ Das positive Resümee will sich Kloibhofer dadurch aber nicht vermiesen lassen: „Trotzdem war das Event ein Lichtblick in Zeiten der Absagen und Verschiebungen.“