Vom 16. bis zum 19. Mai 2019 feiert der SC Neusiedl am See 1919, einer der erfolgreichsten Fußballklubs im Burgenland, sein 100-jähriges Bestehen. Den Auftakt in die ausgiebigen Feierlichkeiten macht ein Festakt am Donnerstag, den 16. Mai 2019, in der Neusiedler Mittelschule. Über 300 geladene Gäste blicken gemeinsam auf 100 Jahre ereignisreiche und bewegte Vereinsgeschichte zurück.

Ein Highlight der Festveranstaltung soll die Wahl zum Jahrhundert-Team werden. Gemeinsam mit einer Vereins-Jury sind alle Fans des SC Neusiedl am See und BVZ-Leser angehalten, ihre Neusiedler Lieblingsauswahl über die Club-Homepage zu wählen. Unter folgendem Link kann aus über 50 Spielern abgestimmt werden:

www.scneusiedl.at/100-jahre/jahrhundertelf