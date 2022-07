Olympia für Außenseiter: Burgenland-Quartett bei den World Games

Werbung

Für den Schreibersdorfer Nico Wiener gab es eine sehr turbulente Anreise mit einem ungewollten Zwischenstopp und Übernachtung in Chicago, ehe er in Birmingham (Alabama) in den USA bei den World Games im Bogensport starten konnte.

Wiener verlor sein zweites Duell: Rang neun

Auch die 40 Grad beim ersten offiziellen Training machten den Wettkampf nicht leichter. Wiener überstand die Qualifikation und belegte dort den siebenten Rang, wobei gleich danach die Elimination stattfand. Diese wurde mehrmals unterbrochen, „am Ende hatten wir eine Verzögerung von rund zwei Stunden. Dabei mussten wir in einem Autobus ausharren.“

Nachdem der Südburgenländer in Runde eins noch ein Freilos hatte, verlor er danach in der zweiten Elimination sein Duell und schied aus. „Am Ende war es der neunte Rang, aber es war ein großartiges Erlebnis, als erster ‚Compound-Herr‘ aus Österreich bei solch einem Event dabei gewesen zu sein“, so Wiener abschließend.

„Hauptfokus liegt für mich in der Mitteldistanz“

Der zweite Sportler im Bunde, Gernot Ymsén (Kerschbaumer) hat durch seinen Stammverein, den HSV Pinkafeld, südburgenländische Wurzeln.Er startet erst am Wochenende in die Orientierungslauf-Bewerbe.

„Der Hauptfokus liegt für mich in der Mitteldistanz. Das Gelände ist steil und teilweise ähnlich wie in Österreich. Das dürfte mir liegen“, so Ymsén.

Über die Sprintdistanz erwartet er sich einen technisch schwierigen Bewerb, wobei die Platzierung eher nebensächlich ist. „Ich hoffe auf ein Top-Ten-Ergebnis. Ich war schon 2017 bei den World Games dabei. Damals wurde ich Vierter“, so Ymsén abschließend.

Fuhrmann-Schwestern zu zweit auf Medaillenjagd

Am morgigen Freitag geht es für die beiden Fuhrmann-Schwestern Anna und Lisa im Jiu Jitsu um Edelmetall. Während Lisa in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm zu den Favoritinnen zählt, darf sich ihre ältere Schwester Anna in der Klasse bis 48 Kilogramm nach langer Verletzungspause nur Außenseiterchancen ausrechnen.

Seit mehr als zweieinhalb Jahren hat die 23-Jährige keinen Wettkampf mehr bestritten. „Umso schöner, dass sie vor diesem Highlight fit geworden ist“, sagt Vater und Trainer Ferdinand Fuhrmann. Er reiste am Dienstag gemeinsam mit seinen Töchtern in die USA.