Tennis-Hallenmeisterschaften: Die Favoriten waren nicht aufzuhalten

Die BTV Hallen-Landesmeisterschaften im Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf erlebten im Jahr 2023 einen Aufschwung, wie Präsident Günter Kurz bei seiner kurzen Rede vor der Siegerehrung festhielt: „Die Anzahl der Nennungen spiegelt die positive Entwicklung im burgenländischen Tennis wider.“

Womit das Verbandsoberhaupt direkt auf die hohe Qualität der Spiele in den jeweiligen Altersklassen anspielte. „Schön zu sehen, wie sich das Kinder- und Jugendtennis weiterentwickelt hat. Jetzt spielen schon Achtjährige sehr offensiv und rücken ans Netz nach“, wollte Kurz den Stolz auf die Leistungen der Youngsters nicht verbergen. Auch Sportlandesrat Heinrich Dorner, der den Finalspielen am Sonntag beiwohnte, zeigte sich begeistert: „Es freut mich immens, dass der Tennissport bei uns so boomt. Seitens des Landes wollen wir den Jugendsport im Burgenland generell forcieren.“

Auch die Zuseherkulisse konnte sich über die vier Turniertage durchaus sehen lassen. Das war natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass sich neben den Bewerben der Allgemeinen Klasse auch die Kids- und Senioren zu ihren Titelkämpfen im Mittelburgenland einfanden. Die Hallen-Landesmeisterschaften der Jugend finden dann vom 27. bis 29. Jänner in Oslip statt.

Bei den Herren konnten die topgesetzten David Pichler und Mario Haider-Maurer den Angriff der Youngsters souverän parieren und sich jeweils ohne Satzverlust bis ins Endspiel vorspielen. Dort entschieden dann Kleinigkeiten für den um zwölf Jahre jüngeren David Pichler. In Durchgang eins musste der Osliper zwar dreimal direkt nach einem Break ein Re-Break hinnehmen, sicherte sich den Satz dann allerdings im Tie-Break. In Satz Nummer zwei reichte ein Break zum Sieg. „Es war ein hartes Match. Mario und ich spielen sehr ähnliches Tennis“, so der Landesmeister. Haider-Maurer durfte sich mit dem Titel im Doppel trösten. Mit ASKÖ TC Burgenland Energie Eisenstadt-Klubkollege Alexander Wagner besiegte er das Duo Niklas Maislinger/Alexander Gschiel knapp mit 6:4, 6:4.

Auch bei den Damen stand am Ende die topgesetzte Spielerin am obersten Treppchen. Kim Kühbauer eliminierte im Semifinale Österreichs U12-Meisterin Lea Haider-Maurer souverän. Finalgegnerin Amelie Gindl hatte gegen „Hausherrin“ Karoline Kurz in drei Sätzen weitaus härter zu kämpfen. Im Endspiel lieferten sich die Wulkaprodersdorferin und die Mönchhoferin einen offenen Schlagabtausch, in dem Kühbauer meist die besseren Lösungen parat hatte – 6:3, 6:3.

Zwölf weitere Einzeltitel wurden ausgespielt

Neben den spannenden Bewerben der Allgemeinen Klasse wurde aber auch bei den Kids und Senioren hochklassiges Tennis präsentiert. In gleich zwölf Alterskategorien zwischen der U8 und den Senioren 65 wurden die Landestitel für 2023 vergeben. Den weitesten Weg zum Titel hatte dabei Philipp Szerencsits bei den U10-Burschen zu bewältigen. Im 15-köpfigen Teilnehmerfeld gewann der Güssinger alle seine sechs Spiele. Bei den Jung-Senioren (Herren 40) gingen 13 Starter ins Rennen, den Sieg holte sich Favorit Jürgen Jelleschitz aus Sankt Margarethen.