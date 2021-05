„Wir blicken mit Stolz und Dankbarkeit auf das Jahr zurück“, eröffnete Gunners-Präsident Thomas Linzer die Saisonbilanz der Oberwarter. „Stolz“ konnte man vor allem mit dem Cupsieg auf einen weiteren Titel und eine Top-Platzierung in der Superliga sein, gerade in solch einer chaotischen Saison. „Dankbarkeit“ empfand man gegenüber den Sponsoren. Kein einziger sei laut Linzer abgesprungen oder habe Leistungen gekürzt. Die Gunners würden in dieser Saison fast ohne Fans finanziell „ausgeglichen“ abschließen.

Gunners-Spieler nach Leistungen begehrt

Dabei wurde nicht nur ein Resümee über die vergangene Saison gezogen, sondern auch bereits über die neue Meisterschaft gesprochen. Am Freitag gibt es erste Gespräche und Verhandlungen mit Trainer und Spielern. Präsident Thomas Linzer dazu: „Wir sind so realistisch, dass es die eine oder andere Veränderung im Kader geben wird. Doch den Kern des Teams wollen wir belassen. Dazu zählt auch unser Coach Horst Leitner“, so Linzer.

Dieser wollte sich noch nicht endgültig festlegen: „Am Freitag kann ich mehr sagen.“ Ob Cup-MVP Quincy Diggs ein Teil dieses Teams sein wird, ist unklar. „Ich weiß noch nicht, wie es nächste Saison weitergeht“, so der US-Legionär. Headcoach Leitner zu Diggs: „Er würde sofort bleiben, aber er ist Profisportler. Quincy hat dieses Jahr zwei unglaubliche Angebote abgelehnt, nur aus Treue und Liebe zum Verein.“ Auch Kapitän Sebastian Käferle weckte mit starken Leistungen Begehrlichkeiten. „Keiner darf böse sein, wenn ein Spieler ein Auslandsangebot annimmt“, erklärte Präsident Thomas Linzer. Käferle selbst stellte klar: „Es macht extrem viel Spaß etwas zu gewinnen.“