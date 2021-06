Die Erfolgsgeschichte Horst Leitner und Oberwart Gunners wird um zumindest drei weitere Jahre fortgesetzt. Heute einigten sich Headcoach Horst Leitner und der Verein um eine Vertragsverlängerung. Zusätzlich agiert Leitner jetzt auch als Sportdirektor und wird die oberste Kompetenz im sportlichen Bereich. Der Verein möchte sich als Top-4-Team etablieren.

"Es ist kein Geheimnis, dass die UNGER STEEL Gunners für mich eine Herzenssache sind. Ich bin in diesem Verein aufgewachsen und habe quasi 'blaues Blut' in mir. Daher freue ich mich sehr, dass mir der Verein dieses Vertrauen schenkt und mir auch die Möglichkeit gibt, die sportliche Entwicklung im Ausbildungsbereich hauptverantwortlich zu gestalten.

Unser Superligateam hat zuletzt gezeigt, welches Potential in diesem Team steckt. Wir sind uns im Verein alle einig, dass man jetzt den nächsten Schritt setzen muss, um sich in der Spitze der bet-at-home Superliga zu etablieren. Unsere Eigenbauspieler bestimmen die Identität des Teams, daher wollen wir unsere einheimischen Leistungsträger auch alle behalten.", Headcoach Horst Leitner.

"Als Sportdirektor möchte ich mit meinen inhaltlichen Vorgaben dafür sorgen, dass unser Ausbildungsprogramm die nötige Struktur und Nachhaltigkeit bekommt, die wir für eine über Jahre konstant erfolgreiche Nachwuchsarbeit brauchen. Ich freue mich auf zumindest weitere drei Jahre bei den Gunners.“, Headcoach Horst Leitner zu seiner Rolle als Sportdirektor.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Horst Leitner in die Zukunft gehen. Es war der absolute Wunsch aller Spieler sowie des Vorstandes, dass Horst Head Coach bleibt und auch die sportliche Zukunft mit seiner nunmehr erweiterten Kompetenz als Sportdirektor wesentlich mitgestaltet. Er lebt das Gunners-Thema mit all seiner Leidenschaft und hat zusätzlich zu seinem Gunners-Herz ohne Zweifel auch die nötige Kompetenz. Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass sich Burgenlands einziger und erfolgreichster professioneller Ballsportverein auch in der nationalen Spitze des Österreichischen Basketball manifestiert.

Solche Ziele erfordern Kontinuität, insbesondere im Hinblick auf die Mannschaft. Natürlich hat Kontinuität auch ihren Preis. Dieser Herausforderung stellen wir uns jetzt gerne, weil wir berechtigte Hoffnung haben, dass unsere treuen und verlässlichen Sponsorpartner, die uns in den letzten Monaten trotz Pandemie und Wirtschaftskrise immer treu geblieben sind, den sportlich nächsten Schritt auch wirtschaftlich mit uns gemeinsam mitgehen wollen.

Zusätzlich ist der doch sehr deutlich geäußerte Wunsch aller Spieler nach einem weiterhin gemeinsamen Weg mit Coach Horst Leitner ein eindrucksvoller Beweis eines gesunden und erfolgsorientierten Klimas innerhalb des Teams. Wir sind daher guter Dinge, dass wir nach der Verlängerung mit Horst Leitner in den nächsten Tagen auch die Verhandlungen mit Sebastian Käferle und Renato Poljak positiv abschließen werden.", Gunners-Präsident Thomas Linzer.

