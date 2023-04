Sportunion Burgenland sagte Danke an die Vereinsspitzen

Präsidentin Karin Ofner sagte in diesem Zusammenhang: „Besonders in schweren Zeiten, wie es aufgrund der Pandemie der Fall war und aufgrund der Teuerung noch immer ist, zeigt sich, aus welchem Holz die Leute geschnitzt sind. Ohne euren und den Einsatz eurer Vereinsteams wäre das Sportvereinswesen nicht so gut durch die Pandemie gekommen.“

Im Zuge des Events wurde auch gleich geehrt, „Ski-Urgestein“ Emmerich Aumüllner etwa vom Union Schiclub Oberpullendorf erhielt das Ehrenzeichen in Gold. Kurz vorgestellt wurde auch die neue Initiative „Vereinsbesuche“, in deren Rahmen in den nächsten Jahren alle Klubs Sportunion-Besuch erhalten, um sie bestmöglich zu servicieren.