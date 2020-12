Vor mehr als neun Monaten standen Miriam Ziegler und Severin Kiefer zum letzten Mal wettkampfmäßig auf dem Eis. Damals gewannen Österreichs beste Paarläufer den Challenge Cup in Den Haag (Niederlande) mit 186,80 Punkten - nur 0,21 Zähler unter ihrer persönlichen Bestleistung - und einem klaren Vorsprung auf die zweitplatzierten Amerikaner Audrey Lu und Mischa Mitrofanov (Anm.: 173,48 Punkte) aufwies.

Die Formkurve in Richtung der Weltmeisterschaften in Montreal, die vom 16. bis 23. März über die Bühne gehen sollten, stimmte, wie die Sechsten der Heim-Europameisterschaften in Graz damals erklärten: „Diese Leistung spornt uns zu weiteren Höchstleistungen an.“ Gemeint war damit eine neuerliche Top-Ten-Platzierung bei einer WM, nachdem man 2019 in Saitama Zehnter wurde.

Es sollte aber ganz anders kommen. Noch bevor der Flieger in Richtung Kanada abheben konnte, brachte das Covid-19-Virus auch den Eiskunstlaufsport völlig zum Erliegen. Was folgte, war eine lange Zeit ohne Wettkämpfe, die für jeden Spitzensportler zur Herausforderung werden sollte. Dennoch verloren Miriam Ziegler und Severin Kiefer nur selten ihren Mut. „Natürlich gab es in den neun Monaten auch Phasen, die von Perspektivlosigkeit geprägt waren. In anderen waren wir wieder voll motiviert“, blickt die Stooberin auf die vergangenen Monate zurück.

Aussicht auf Bewerbe sorgte für Motivation

„Zuletzt war es ein bisschen einfacher, da die Wettkämpfe angesetzt waren, wir darauf hintrainieren konnten, stattgefunden hat dann freilich kein einziger.“ Abwechslung in den tristen Trainingsalltag brachten auch Tapetenwechsel, was den Standort der Trainings betraf. Bis Ende Juni trainierte das Duo in Gmunden, dann ging es bis Ende September in die Wahlheimat Berlin, ehe man zuletzt nach Salzburg übersiedelte. „Das war zwar nicht von Beginn an der Plan. Die Ortswechsel brachten aber immer neue Inputs“, so Ziegler. „Auch in Sachen Training haben wir versucht, alles sehr abwechslungsreich zu gestalten.“

Neue Kostüme. Miriam Ziegler und Severin Kiefer präsentieren sich bei den Österreichischen Meisterschaften am kommenden Wochenende erstmals bei einem offiziellen Wettkampf in den neuen Gewändern. zVg

Und schön langsam ist auch schon wieder Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Die Österreichischen Meisterschaften vom 10. bis 12. Dezember 2020 werden definitiv über die Bühne gehen. Damit ist zumindest noch ein Wettkampf in diesem Jahr garantiert. Auch wenn die Konkurrenz für Ziegler/Kiefer auf dem Weg zum Staatsmeistertitel eher überschaubar ist, genießt dieser Wettkampf in der aktuellen Situation einen hohen Stellenwert.

„Es ist nach der langen wettkampflosen Zeit ein idealer Einstieg in die Saison“, erklärt Miriam. „Für uns ist es enorm wichtig, die Programme in einem richtigen Wettkampf zu laufen. Da können wir sehen, wie die Elemente und Übergänge schon funktionieren und bekommen wichtiges Feedback von der Jury.“ Vor allem wichtig, weil 2021 wichtige Großereignisse anstehen. Ende Jänner soll die EM in Zagreb über die Bühne gehen.

„Aktuell ist die dortige Eishalle allerdings noch zu einem Corona-Spital umfunktioniert“, weiß Miriam Ziegler nicht, ob diese Veranstaltung wirklich stattfindet. Ziemlich sicher ist sich die Stooberin, dass die WM vom 22. bis 28. März in Stockholm gelaufen wird, da es dafür bereits ein umfangreiches Bubble-Konzept gibt. Endlich haben Ziegler/Kiefer damit wieder konkrete Ziele vor Augen. Im Training wird daher alles getan, um bestens vorbereitet zu sein. Zuletzt wurde die Wettkampf-Situation in der Salzburger Eishalle imitiert.

Mit neuen Kostümen und vor Kameras wurde ein Trainingswettkampf gelaufen. „Da kam fast ein bisschen Stress. In den Kostümen ist man gleich wieder ein bisschen nervös“, schmunzelt Miriam Ziegler. Man scheint also für große Aufgaben gerüstet. Jetzt müssen diese nur noch stattfinden.