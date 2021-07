Deutschkreutz – Amstetten 0:3. Die Gastgeber zeigten von Beginn an gegen den favorisierten 2. Liga-Verein eine engagierte Leistung. Zwar machten die Niederösterreicher in den ersten 20 Minuten mächtig Druck, doch die gut organisierten Mittelburgenländer ließen in dieser Phase keine gefährlichen Aktionen des Favoriten zu.

Die erste Groß-Chance hatten die Gastgeber. Nach einem schönen Konter kam Thomas Leiner im Gäste-Strafraum zum Abschluss, scheiterte jedoch an Amstetten Goalie Dennis Verwüster. Dieser Nadelstich saß. Zwar waren die Gäste naturgemäß weiter das spielbestimmende Team, doch nun entwickelte sich ein offeneres Spiel.

Kurz vor der Pause ging der Bundesligist dann allerdings doch in Führung. Der bullige Färöer-Stürmer John Frederiksen kam am Strafraum zum Abschluss und bezwang FCD-Goalie Julian Rosenstingl mit einem scharfen und platzierten Schuss. „Dieser Gegentreffer war vom Zeitpunkt her natürlich bitter. Davor hätte auch ein Foul im Mittelfeld an Tobias Szaffich geahndet werden müssen“, haderte Deutschkreutz-Trainer Didi Heger mit dem Gegentor.

Nach der Pause hielten die Hausherren weiterhin stark dagegen, hatten durch einen Hänsler-Kopfball, der erst auf der Linie geklärt wurde, sogar die große Chance auf den Ausgleich. In Minute 70. Hatten Frederiksen seinen zweiten großen Auftritt. Mit einem Gewalt-Schuss aus spitzem Winkel stellte er auf 0:2. Damit war das Spiel so gut wie entschieden, wechselten beide Teams ordentlich durch und gab es nur noch das 0:3 durch David Peham (76.) zu bestaunen. „Mit etwas Glück wäre mehr drinnen gewesen, wir können aber mit der Leistung gegen einen sehr starken Gegner mehr als zufrieden sein“, resümierte Didi Heger.

FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ – SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (42.) Frederiksen, 0:2 (70.) Frederiksen, 0:3 (76.) Peham.

SR: Safak.- Deutschkreutz, 400.

Deutschkreutz: Rosenstingl; Florian Szaffich (62. Furtner), Hänsler, Lipowsky, Stutzenstein; Nagy, Godovitsch; Thumberger (84. Haiden), Tobias Szaffich (82. Grgic), Leiner; Pittnauer (82. Nusshall).

Amstetten: Verwüster; Kovacec (81. Deinhofer), Dirnberger, Stark, Kurt; Schellnegger (62. Mustecic), Tschernegg (74. Offenthaler), Ammerer Alli (81. Leimhofer); Frederiksen (74. Alin), Peham.

Vierter Burgenland-Teilnehmer am kommenden Dienstag im Einsatz

Nichts wurde es hingegen mit dem Duell des vierten ÖFB-Cup-Burgenland-Teilnehmers ASV Siegendorf, der am Samstag St. Jakob im Rosental empfangen hätte. Der Burgenlandliga-Titelkandidat hatte Pech, als über Siegendorf zu viel Regen fiel - der Platz war unbespielbar. Neuer Termin für das Erstrunden-Duell ist nun der kommende Dienstag, 27. Juli, um 20 Uhr,