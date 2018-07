Europacup-Starter Admira Wacker scheiterte schon in der ersten Runde bei Regionalligist Neusiedl. Das einzige Tor des Spiels erzielte Osman Bozkurt in der 69. Minute aus einem Elfmeter für den NSC. Die Admira vergab dagegen zehn Minuten zuvor auf der anderen Seite einen Elfmeter.

Für den Bundesligisten war es am Neusiedler See dabei die erwartet schwierige Partie. Lange rannten die Südstädter erfolglos an. In der 59. Minute hatte das Team von Trainer Ernst Baumeister die große Chance auf die Führung. Nach einem Foul an Dominik Starkl gab es Elfmeter, Neusiedl-Tormann Sebastian Schaufler wurde aber zum Helden und hielt den schwach geschossenen Elfmeter von Admira-Kapitän Daniel Toth.

Zehn Minuten später ging der Außenseiter dann in Führung. Osman Bozkurt verwandelte seine Chance vom Elfmeterpunkt souverän. Die Admira tat sich weiter schwer und erspielte sich bis zum Abpfiff kaum Chancen. Für die Südstädter ist das Ausscheiden sechs Tage vor dem ersten Auftritt in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation bei ZSKA Sofia ein herber Rückschlag.

STIMMEN ZUM SPIEL:

Neusiedl-Trainer Markus Karner: „Die Admira war die bessere Mannschaft, wir hatten in den spielentscheidenden Momenten auch das nötige Glück. Das muss man sich aber erarbeiten und die Mannschaft hat heute viel Moral, Zusammenhalt und Einsatz an den Tag gelegt. Deshalb ein ganz großes Lob an alle Spieler.“

NSC-Mittelfeldspieler Sascha Steinacher: „Es war ein echter Cup-Fight, wo wir nie den Glauben verloren haben. Die Mannschaft hat großartig gekämpft, dennoch ist klar: Matchwinner war heute unser Tormann.“