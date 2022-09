ÖFB-Cup Siegendorf scheiterte gegen die Austria

Für Marek Kausich und seine Siegendorfer war gegen die Wiener Austria in der zweiten Runde des ÖFB-Cups Endstation. Foto: Martin Ivansich

N ach einem Sieg im Elferkrimi in Runde eins gegen die Vienna bekam es Siegendorf ausgerechnet auf der blau-gelben Heimstätte, der Hohen Warte (weil die Infrastruktur in Siegendorf nicht für ein ORF-Livespiel ausreicht), in der zweiten Runde mit der Wiener Austria zu tun. Und die wurde letztendlich ihrer Favoritenrolle gerecht, setzte sich am Ende klar mit 5:0 durch.