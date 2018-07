Titelverteidiger Sturm Graz hat die Auftakthürde im ÖFB-Cup gemeistert. Die Steirer gewannen am Samstag ihr Erstrundenspiel gegen den burgenländischen Fußball-Landesligisten ASV Siegendorf in Parndorf dank Toren von Markus Pink (25.) und Stefan Hierländer (51.) ohne Glanz mit 2:0 (1:0).

Die Siegendorfer hatten nach Parndorf ausweichen müssen, da ihre Anlage für eine TV-Übertragung nicht geeignet gewesen wäre. Die Grazer traten im Heidebodenstadion mit fünf Zugängen in der Startformation an. Anastasios Avlonitis, Filipe Ferreira, Raphael Obermair sowie die Stürmer Pink und Philipp Hosiner bekamen von Beginn an die Chance.

Ein Ex-Mattersburger "beruhigte" den Favoriten

Pink brachte den großen Favoriten in der 25. Minute in Führung. Der Ex-Mattersburger vollendete bei seiner Pflichtspielpremiere im Sturm-Dress nach Hierländer-Ideallochpass souverän.

Sonst kontrollierte der wegen des Todes von Ex-Manager Heinz Schilcher mit schwarzen Armbinden spielende Bundesliga-Vizemeister das Geschehen, ohne allerdings zu glänzen. In den Zweikämpfen war die Truppe von Cheftrainer Heiko Vogel darauf bedacht, kein unnötiges Risiko einzugehen.

Von hohem Tempo war die Partie nicht geprägt. Der fehlende Nachdruck der Grazer hätte sich beinahe gerächt, Siegendorfs Lukas Kubus rutschte aber hauchdünn an einer Hereingabe vorbei (35.) und scheiterte bei einer Topchance an Tormann Jörg Siebenhandl (41.).

Gleich nach Wiederbeginn erhöhte Hierländer nach einer Flanke per Kopf auf 2:0 (51.). Den Assist durfte sich der von Bayerns Zweierteam gekommene 22-jährige Deutsche Obermair gutschreiben lassen. Danach verwaltete Sturm nur noch das Resultat und konnte dabei Kräfte für das anstehende Champions-League-Qualifikations-Duell mit Ajax Amsterdam schonen. Die Vogel-Truppe ist am Mittwoch (20.30 Uhr) im Zweitrunden-Hinspiel in der Amsterdam-Arena zu Gast. Das Rückspiel folgt am 1. August (20.30) in der Merkur Arena in Graz.

STIMMEN ZUM SPIEL

Siegendorf-Trainer Michael Porics: „Die Leistung der Mannschaft war sensationell, vor allem haben die Burschen sehr diszipliniert gespielt. Es war ein tolles Ereignis für uns. Kompliment auch an die Sturm-Fans, die für sehr gute Stimmung gesorgt haben.“

Siegendorf-Tormann Christoph Kruiss: „Die Mannschaft hat defensiv sehr stark und diszipliniert gespielt und war von Beginn weg fokussiert. Nach vorne hat zwar der nötige Druck gefehlt, aber bei 1:0 war die große Chance da. Wir haben gut gekämpft, das war ein absolutes Highlight. Jetzt konzentrieren wir uns auf die nächste Aufgabe, das ist die erste Cuprunde im Burgenland.“

Sturm-Spieler Peter Zulj: „Wir haben die Pflicht sehr gut erfüllt, sind souverän weiter und freuen uns jetzt schon auf Ajax Amsterdam.“