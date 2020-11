AKA-Boss Manuel Takacs saß am Montagvormittag noch auf Nadeln. Die Lieferung der bestellten 100 Antigen-Tests verzögerte sich von einer Stunde auf die andere. Doch dann waren die „Packerln“ doch da, die Testungen und damit ein verbundenes Zittern begannen. Chronologisch geordnet – beginnend mit der U15 – wurden alle Spieler und Betreuer getestet. Abends konnten alle erleichtert aufatmen – sämtliche 91 Tests waren negativ (wie auch schon in der Vorwoche, als man sich auf die Salzburg-Heimspiele vorbereitete).

Wenig später erfuhr Takacs von seinen Admira-Kollegen, dass die für Dienstag geplanten Spiele (U15 und U16) nicht durchgeführt werden. Corona-Fälle bei den Südstädtern sorgten für eine Spielabsage. „Der Plan ist, die beiden Admira-Partien noch heuer nachzuholen“, erläutert der AKA-Chef. Dienstag und Mittwoch der Vorwoche trainierten die Youngsters daheim. Seit Donnerstag weilen die Kicker in der Akademie in Mattersburg unter den strengen Hygieneauflagen im Internat, die Trainingseinheiten laufen wie geplant ab, am Samstag folgt die Fahrt nach Ried.