Top-motiviert gingen die AKA-Neulinge in ihr erstes Pflichtspiel, umso enttäuschter schlich man vom Rasen. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte man mehr von der Partie. Doch die Verwertung der Torchancen war das größte Manko. Gabriel Macic, Gabriel Federer und Marcel Stöger ließen ihre Top-Möglichkeiten liegen.

„Entweder sind wir an der fehlenden technischen Ausführung und Entschlossenheit oder am Schlussmann der Tiroler gescheitert“, schüttelte Trainer Christoph Morgenbesser den Kopf. Die Gäste wurden aber ebenso punktuell brandgefährlich, trafen dabei auch die Stange. Nach der Pause starteten die Gastgeber gut, scheiterten aber erneut am Schlussmann.

Bernhard Fenz Burgenlands U15-Matchkader vor dem Anpfiff am Samstag gegen Tirol. Die folgenden 90 Minuten brachten dann aber die erste Saisonnieerlage ein. Offensiv muss vor allem die Chancenauswertung besser werden.

„Wir wurden für unsere fehlende Entschlossenheit im letzten Drittel bestraft.“ Und dann ging Tirol per Kopfball in Führung. Wechselspieler Moritz Luhn vergab schließlich den nächsten Sitzer. Nach einem Foul an Luhn im Strafraum hätte es Elfmeter geben müssen, der Referee zeigte sich gnädig mit den Gästen. Mehr noch: Ein Abwehr-Missverständnis und ein Freistoß (den Tirolern wurde es richtig leicht gemacht) reichten – 0:3.

U16: BURGENLAND – TIROL 1:2

„Tore, die man nicht schießt, erhält man“ – dieser Spruch traf auch auf die Smudla-Youngsters zu. Beim Stand von 0:0 vergab Lazar Erak, der selbst gefoult worden war, zudem einen Elfmeter. Dumm, dass Einser-Schütze Justin Strodl zu diesem Zeitpunkt verletzt an der Seitenoutlinie behandelt werden musste. Strodl erhielt dann aber auch die Chance (s)eines Strafstoßes, die er im zweiten Spielabschnitt nutzte. Es war aber nicht der Führungstreffer, sondern der längst fällige Ausgleich. Maxi Sawicki war zuvor von den Beinen geholt worden. Die U16-Kicker drückten und drängten, doch die Kugel fand den Weg nicht ins Netz. Als Sawicki abermals im Sechzehner gefoult wurde, blieb der Elferpfiff aus.

BVZ Manuel Takacs, Sportlicher Leiter, mit seinem Tiroler Pendant Roli Kirchler und AKA-Geschäftsführer Oliver Snurer (v.l.).

„Drei Penalties hat er sich wohl nicht zu geben getraut“, so Trainer Ivo Smudla. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, trudelte der Ball doch noch in die Maschen. „Die wissen gar nicht, wie das gegangen ist“, schüttelte der Coach den Kopf. Schwerpunkt in den kommenden zwei Wochen wird das rasche Umschaltspiel sein – vor allem von der Offensive in die Defensive. Zeit dazu haben die U16-Kicker, am Wochenende sind sie spielfrei.

AKA-SICHTUNG

Die Termine für die Sichtung der Talente des neuen Jahrgangs 2007 stehen bereits fest. Los geht es am 5. November mit Phase eins für Spieler, die nicht aus dem LAZ Burgenland sowie aus anderen Bundesländern stammen. Alle Infos nachlesbar auf: www.aka-burgenland.at