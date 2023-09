AKA Burgenland: In der Fremde wieder Lehrgeld bezahlt

U15: LASK - Burgenland 4:2. Die Gäste traten zuerst mutig auf, immerhin hatte man zuletzt Klagenfurt 4:1 besiegt. Mit tollen Kombinationen und guter Pass-Qualität hatte man den Gegner in der ersten Halbzeit in Griff. Nachdem Nelson Walker im Strafraum niedergezogen wurde, verwandelte Ben Kieras den verhängten Strafstoß. Die nächste gefährliche Aktion war zunächst eine Kopie des Führungstreffers. Walker wurde abermals gefoult, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Valentin Braunstein übernahm den Abpraller, über Walker kam der Ball zu Kieras, der das Spielgerät über die Linie spitzelte. Den Linzern gelang jedoch der Anschlusstreffer - Tormann Leo Heckermann agierte in dieser Situation ziemlich unglücklich. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Führung als zu selbstverständlich angesehen“, ärgerte sich Coach Patrik Bani, nachdem es den Heimischen gelungen war, durch einen Doppelschlag die Partie zu drehen. „Zwei Fehler in der Restverteidigung, zwei Gegentore“, so der Trainer. „Unter Druck waren wir im Ballbesitz viel zu schleißig.“ Noah Storczer hatte noch die Chance auf den Ausgleich, der gelang aber nicht mehr, im Gegenteil: Die LASK-Kicker netzten noch einmal.

U16: LASK - Burgenland 3:1. Trainer Philipp Pürzl ortete nach dem Spiel einen „insgesamt ordentlichen Auftritt“ seiner Mannschaft. Speziell im ersten Durchgang stand man defensiv stabil, nach vorne erarbeitete sich sein Team gute Möglichkeiten. Nach einem Ball in die Tiefe gelang Rahman Walizahda das Führungstor. Man kam motiviert aus den Kabinen und drückte weiter aufs Tempo. Noah Precilla hatte das zweite Tor am Fuß, traf aber nur die Stange. Nach rund einer Stunde flaute die Konzentration der Burgenländer aber etwas ab. Zunächst kam Pech dazu - Max Schranz verletzte sich und musste raus (der Pechvogel hat sich die Elle gebrochen). Eine kleine Unachtsamkeit in der Abwehr reichte, den Linzern gelang der Ausgleich. Bald darauf gab es Elfmeter für den LASK. „Sehr fragwürdig“, schüttelte Pürzl den Kopf. „Der Schiedsrichter, der neben der Aktion stand, gab keinen Strafstoß. Der Assistent - gut 30 Meter entfernt - wollte aber ein Foulspiel gesehen haben.“ Somit lagen die Hausherren in Führung, die Gäste drückten auf den Ausgleich. Alex Resner wurde ideal freigespielt, jedoch aufgrund einer fragwürdigen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Aus dem folgenden Freistoß fand ein langer Ball den Weg nach vorne, die Oberösterreicher machten mit 3:1 den Sack zu.

U18: LASK - Burgenland 2:1. „Mit dieser Leistung sind wir in der Liga angekommen“, meinte Trainer Christoph Morgenbesser trotz der neuerlichen Niederlage. Somit lag das Hauptaugenmerk auch darauf, hinten wenig anbrennen zu lassen. Die LASK-Burschen agierten mit hohen und langen Bällen, die Burgenländer waren aber stets auf der Höhe. In einer brenzligen Situation konnte Tormann Franz-Ferdinand Eselböck in höchster Not klären. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern nach einem rasch und kurz abgespielten Freistoß die Führung. „Das darf nicht passieren“, so Morgenbesser. „Da hat die Zuordnung nicht geklappt.“ In weiterer Folge hatte sein Team mehr vom Spiel, die eine oder andere Möglichkeit wurde aber nicht sauber fertig gespielt. Dann war's scheinbar um die Burgenländer geschehen - nach einem Fehlpass im Spielaufbau erhöhten die Linzer auf 2:0. Simon Vlna gelang mit einem Distanzschuss der verdiente Anschlusstreffer. Nun warf man alles nach vorne - Johannes Heindl brachte aber im Gestocher den Ball nicht über die Linie.

Statistiken und Vorschau

U15: LASK – Burgenland 4:2 (1:2).- Torfolge: 0:1 (22., Elfer) Kieras, 0:2 (27.) Kieras, 1:2 (39.) Schmitt, 2:2 (61., Elfer) Hinterreiter, 3:2 (64.) Lang, 4:2 (79.) Lang. Burgenland: Heckermann (70. Straka); Izgi (48. Hosgören), Zefferer, Lechner, Braunstein; Khatchikian, Adler; Walker, Dursun, Khidach (50. Storczer); Kieras (70. Zimmermann).

Foto: BVZ

U16: LASK – Burgenland 3:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (5.) Walizadah, 1:1 (77.) Gallo, 2:1 (80., Elfmeter) Pils, 3:1 (89.) Ringseis. Burgenland: Mayr; Schranz (68. Artemenko), Szeker (74. Nukic), Luner, Sarac; Pauliny; Walizadah, Resner, Grabovac (74. Bruckner); Precilla (60. Schaller), Rajic (60. Duran).

Foto: BVZ

U18: LASK – Burgenland 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (61.) Fürüter, 2:0 (85.) Fuchs, 2:1 (88.) Vlna. Burgenland: Eselböck; Federer, Haindl, Großmann, Polster; Salihovic (70. Konrad), Jakupi (58. Luhn), Kedl (58. Gager), Erbay (80. Veseli); Keinz (70. Macic), Vlna.

Foto: BVZ

Vorschau; Samstag, 16. September, 11 Uhr: Burgenland U15 – Austria Wien U15, Burgenland U18 – Austria Wien U18; 13 Uhr: Burgenland U16 – Austria Wien U16.