Fußballakademie: Beliebter „Zeti“ sagt Servus

Nach sechs Jahren als AKA-Masseur wechselt der Hirmer Henrik "Zeti" Zehetbauer den Job. Er wird bei der Österreichischen Gesundheitskasse als Heilmasseur angestellt. Am Freitag begann er seine neue Aufgabe in Baden bei Wien, später soll er nach Wiener Neustadt versetzt werden. Somit saß der bei allen äußerst beliebte "Zeti" am Samstag der Vorwoche bei den Heimspielen gegen Klagenfurt das letzte Mal auf der AKA-Betreuerbank. Ihm folgt der Piringsdorfer Physiotherapeut und Sportwissenschaftler Elischa Iby. Zum Team gehören auch Yvonne Lindner und Hermann Kruckenfellner.