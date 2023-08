Fußballakademie-Saisonstart: U15-Premiere, U16-Remis und U18-Abfuhr

U15: Burgenland - Klagenfurt 4:1. In der Vorwoche (1:3 in Vorarlberg) zahlte man noch Lehrgeld, jetzt zeigten die U15-Kicker, dass sie am besten Weg dazu sind, eine homogene Einheit zu werden. Dabei startete man quasi mit einem Rückstand in die Partie. Nach 30 Sekunden passierte im Spielaufbau ein folgenschwerer Fehler, die Klagenfurter lagen rasch in Führung. „Die Burschen haben im Anschluss viel umgesetzt, was wir trainiert und besprochen hatten“, freute sich Trainer Patrik Bani darüber, dass sein Team die Ruhe bewahrte, Geduld bewies und mit raschen Kombinationen im Angriff immer wieder gefährlich wurde. Der verdiente Ausgleich fiel nach einer Standardsituation, der aufgerückte Niclas Zefferer war per Kopf erfolgreich. Nach einer flotten Aktion über den Flügel verwertete David Khatchikian den Stanglpass, die Partie war gedreht. Im zweiten Spielabschnitt behielten die Gastgeber die Nerven und legten nach. Ben Kieras traf die Latte, den Abstauber drückte Layth Khidach über die Linie. Kieras selber krönte seinen starken Auftritt nur wenige Minuten später - sein Lupfer zum 4:1-Endstand fällt in die Kategorie „sehenswert“.

U16: Burgenland - Klagenfurt 2:2. Die Heimischen standen sowohl in den defensiven als auch offensiven Blöcken geordnet, setzten damit die Klagenfurter Abwehr immer wieder unter Druck und provozierten dadurch weite Abschläge und hohe Bälle, welche rasch abgefangen werden konnten. „Bei den sogenannten Pressing-Auslösern fehlte es aber noch an der Aktivität“, verriet Trainer Philipp Pürzl aus der Taktik-Schatzkiste. Nicht nach Plan war der individuelle Patzer, der den Gästen das Führungstor servierte. Doch die Burgenländer ließen sich nicht beirren, spielten munter und kontrolliert weiter. Christoph Frühwirth steckte den Ball durch die Kette und Noah Precilla gelang der Ausgleich. Der Torschütze jubelte gekonnt, nämlich mit einem Salto. Die Kärntner gingen abermals in Führung. Ein Freistoß wurde schlecht geblockt, im Nachsetzen hatten die Burgenländer das Nachsehen. In Hälfte zwei versuchte man, im Ballbesitz ruhiger zu handeln. „Das hat speziell in den ersten 20 Minuten nach der Pause gut funktioniert“, lobte Pürzl. Nach einem Einwurf von Luka Grabovac tauchte Sebastian Billmaier vor dem Tor auf, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins. Der Ball blieb im Spiel, Alessandro Nukic ließ sich die Chance beim Nachschuss nicht entgehen. In der Schlussviertelstunde hatte jede Elf noch Möglichkeiten auf den Lucky-Punch. „Grundsätzlich bin ich zufrieden. Im Spiel mit dem Ball müssen wir aber noch stabiler und mutiger werden“, fasste der Trainer zusammen.

U18: Burgenland - Vorarlberg 0:3. Nach der 0:6-Pleite in Vorarlberg wollte sich die U18-Burschen unbedingt rehabilitieren und von einer anderen Seite zeigen. Doch dieses Vorhaben war nach einer Viertelstunde schon wieder vom Tisch gefegt - 0:3. „Wir hatten einen katastrophalen Start, wo wir es dem Gegner viel zu leicht gemacht haben, Tore zu schießen. So etwas kann man in dieser Liga einfach nicht bringen“, ärgerte sich Trainer Christoph Morgenbesser. Zuerst wurde viel zu passiv verteidigt, dann klappten sowohl Spielaufbau als auch Umschalten nicht, bei einer Standardsituation passte die Zuordnung in der Defensive nicht. Im weiteren Spielverlauf gaben sich die Klagenfurter mit dem Drei-Treffer-Vorsprung zufrieden, machten die Räume eng und verlegten sich aufs Kontern. Der zweite Durchgang war dann arm an Höhepunkten, die Gäste gingen als verdiente Sieger vom Platz. „Aktuell mangelt es bei uns in allen Bereichen“, meinte Morgenbesser, der weiß, dass zuallererst die Fehler in der Abwehr abgestellt werden müssen. „Die kommenden Gegner werden sicher nicht leichter.“ Beim LASK kann er wieder auf Simon Vlna zurückgreifen, der beim slowakischen Nationalteam war.

Samstag, 13 Uhr: LASK U15 – Burgenland U15; LASK U16 – Burgenland U16; 15 Uhr: LASK U18 – Burgenland U18.

U15: Burgenland - Klagenfurt 4:1 (2:1).- Torfolge: 0:1 (1.) Schoppitsch, 1:1 (15.) Zefferer, 2:1 (37.) Khatchikian, 3:1 (57.) Khidach, 4:1 (60.) Kieras.

Burgenland: Heckermann (68. Straka); Braunstein, Lechner, Zefferer, Izgi; Adler (29. Ludwig), Halwachs (60. Zimmermann); Khidach, Khatchikian (41. Dursun), Walker (55. Storczer); Kieras (68. Zivanovic).

U16: Burgenland - Klagenfurt 2:2 (1:2).- Torfolge: 0:1 (10.) Delic, 1:1 (25.) Precilla, 1:2 (35.) Karic, 2:2 (78.) Nukic.-

Burgenland: Kollar; Grabovac, Relota (46. Sarac), Luner, Schranz (86. Bruckner); Fellinger (65. Nukic), Pauliny; Artemenko, Frühwirth; Walizadah (45. Duran), Precilla (65. Billmaier).

U18: Burgenland - Klagenfurt 0:3 (0:3).- Torfolge: 0:1 (3.) Tatschl, 0:2 (12.) Pechmann, 0:3 (15.) Tatschl.-

Burgenland: Böhm; Veseli (46. Kedl), Haindl, Polster, Großmann; Resner (46. Erbay), Gager (46. Konrad), Sahilovic, Federer; Keinz (64. Jakupi), Macic.