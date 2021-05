Im Burgenland etwa ist die Meisterschaft für die Kampfmannschaften (und auch für den Nachwuchs) bereits abgebrochen und annulliert, so gesehen ist dieser Beschluss für die rot-goldene Szene nicht mehr wesentlich.

Sehr wohl wesentlich ist aber eine Änderung der ÖFB-Meisterschaftsregeln in Bezug auf die Tabellen. Hier gibt es nämlich künftig – und das flächendeckend in allen Ligen – eine neue Wertungsweise für den Fall, dass zwei oder mehrere Mannschaften punktegleich sind.

Bislang galt stets die Gesamt-Tordifferenz als erstes Kriterium, wenn es darum ging, wer in solchen Fällen die Nase vorne haben wird. Künftig ändert sich das insofern, als die direkten Duelle wichtiger sind. Wer hier mehr Punkte aufzuweisen hat, wird vorgereiht. Diese Vorreihungen bei Punktegleichheit sollen dann während der Saison in der Tabelle laufend aktualisiert und berücksichtigt werden. Sind die Punkte der direkten Duelle gleich, wird die Bilanz weiter aufgesplittet – und zwar in dieser Reihenfolge: Dann entscheidet die bessere Tordifferenz aus den direkten Duellen. Ist auch die gleich, geht es um die höhere Anzahl der erzielten Tore beziehungsweise danach noch um die höhere Anzahl der erzielten Auswärtstore. Erst wenn auch hier noch immer alles gleich ist, wird die Gesamt-Tordifferenz aller Spiele wie bislang herangezogen.

Das ist eine wesentliche Neuerung, die künftig vor allem im Kampf um den Titel oder gegen den Abstieg zu berücksichtigen sein wird. Burgenlands Fußballverbands-Präsident Gerhard Milletich, der so wie seine Landesverbands-Kollegen Teil des ÖFB-Präsidiums ist: „Diese beschlossene Änderung war schon länger in Planung. So kann etwa verhindert werden, dass es zu Schieflagen kommt, wenn beim Auf- oder Abstiegskampf im Saisonfinish die Torverhältnisse noch unverhältnismäßig nach oben geschraubt werden.“ Und auch BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt sieht die Änderung positiv: „Natürlich steht die bisherige Variante für mehr Spannung, aber so müsste die Wertung eigentlich gerechter werden, wenn erst die Bilanz der direkten Duelle herangezogen wird.“ Bernhard Fenz