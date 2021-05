BVZ

Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) und das Burgenland machen beim Nationalteam-Sponsoring schon viele Jahre gemeinsame Sache. Die Kombination aus dieser gewachsenen Zusammenarbeit und des Angebots im AVITA-Resort Bad Tatzmannsdorf ist das logische Ergebnis, weshalb sich das Nationalteam ab heute, Donnerstag, vor Ort einfindet, um sich im Vorfeld der beiden letzten Tests auf die am 11. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien startende EURO den nötigen Feinschliff zu holen.

Am kommenden Mittwoch (2. Juni) spielt Österreich in Middlesbrough gegen England, am 6. Juni dann daheim gegen die Slowakei. In weiterer Folge wird dann ab 8. Juni in Seefeld das tatsächliche EM-Quartier bezogen.

Vorerst steht aber die Arbeit im Burgenland an der Tagesordnung. Hier sollen in Bad Tatzmannsdorf die Vorzüge der Unterkunft in Kombination mit der Fußballarena Bad Tatzmannsdorf und der AVITA-Therme genutzt werden. Rein vom Rasen her erwartet die rot-weiß-rote Crew nur einen Steinwurf vom Hotel entfernt ein Fußballplatz, der laut AVITA-Chef Peter Prisching „ein Wahnsinn ist. Im Vorjahr wurde die Anlage kaum benützt, jetzt ist das Spielfeld wie ein grüner Teppich.“ Schmunzelnder Nachsatz: „Da bekommt man wirklich große Lust darauf, selbst die Packler wieder hervorzuholen.“

Aber nicht nur die optimale Wiese soll den Kickern Freude bereiten. Auch die regenerativen Möglichkeiten in dem Hotelkomplex, bei dem alles zu Fuß erreichbar ist, wurden angepasst. „Es gibt einen eigenen Bade- und Saunabereich, in dem sich die Mannschaft ungestört aufhalten kann. Wir haben hier gemeinsam mit dem ÖFB für den gesamten Aufenthalt einen Plan entwickelt, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden.“

Der Mannersdorfer Christopher Trimmel steht im 26-Mann-Kader für die EM-Endrunde, auf die sich Österreichs Nationalteam als Vorbereitungs-Startschuss im AVITA Bad Tatzmannsdorf vorbereitet. GEPA, GEPA

Gleichzeitig aber wird in diesem Kontext auch jenes Konzept durchgezogen, das schon bei der EURO 2008 vom kroatischen Nationalteam durchaus geschätzt wurde: Privatgäste sind ebenfalls im AVITA untergebracht. Prisching: „60 Prozent sind vom ÖFB reserviert, 40 Prozent sind Individualurlauber.“ Die besagten 40 Prozent an Kapazität für Privatpersonen war übrigens rasch weg. Nicht nur die jüngsten Lockerungen und der Bedarf an Thermenaufenthalten wirken hier. Nach wie vor ist es im Trend, parallel zum Nationalteam im selben Hotel zu logieren.

Freilich haben die Fußballer trotzdem ihre abgetrennten Bereiche zur Verfügung – wem es aber nach ein wenig Abwechslung ist, der kann dann auch die von allen zugänglichen Orte aufsuchen.

Was in Covid-Zeiten 2021 übrigens nicht möglich ist: ein offenes Training für Zuschauer. Die Menschen hier in unmittelbarer Nähe zu den rot-weiß-roten EURO-Fightern mitzunehmen, sei aufgrund der Auflagen diesmal leider nicht drin, wie Prisching weiß.

Gestartet wird mit den Trainings am Freitag, die letzte Einheit ist dann am Montagnachmittag anberaumt. Dienstag erfolgt der Abflug Richtung England, wo am Mittwoch um 21 Uhr getestet wird. Die Generalprobe gegen die Slowakei steht dann nach der Rückkehr noch am Sonntag, den 6. Juni, um 17.30 Uhr im Happel-Stadion am Plan.