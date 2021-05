Christopher Trimmel, Kapitän von Union Berlin, steht im vorläufigen Aufgebot für die EM-Endrunde. Von den 30 Spielern, die Foda nominierte, werden bis 1. Juni noch vier gestrichen. Danach steht der 26-Mann-Kader fest.

Das ÖFB-Team trifft sich am nächsten Donnerstag (27. Mai) zu einem fünftägigen Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf. In diesem Rahmen will Foda den endgültigen Kader bekanntgeben.