Kärntner folgt Gartner als Kicker-Chef

Das ging aber flott! Die Suche nach einem neuen Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) ist überraschend schnell zu Ende gegangen. Der Wahlausschuss des Verbandes einigte sich am Freitag in Wien gleich bei seiner ersten Sitzung bei zwei Stimmenthaltungen auf Klaus Mitterdorfer als künftigen Chef. Offiziell inthronisiert wird der aktuelle Präsident des Kärntner Landesverbandes im Rahmen der Bundeshauptversammlung, deren Termin laut ÖFB-Aussendung "zeitnah" festgelegt wird.

Sommerpause bringt Wechsel

Aufgrund diverser einzuhaltender Fristen ist ein Termin Ende Juni realistisch. Mitterdorfer selbst sprach von einem Wahlvorgang, der "in zwei Monaten stattfinden wird". Bis dahin führt weiterhin Interims-Boss Johann Gartner die Geschäfte. Der niederösterreichische Landespräsident steht seit dem Rücktritt von Gerhard Milletich am 31. Jänner an der Verbandsspitze. Der Ziersdorfer enthielt sich nach APA-Informationen im Wahlausschuss ebenso der Stimme wie die Bundesliga.

Zwischen Vorfreude und Überraschung

Mitterdorfer, stellvertretender Direktor der Ärztekammer Kärnten, hatte bereits in den vergangenen Tagen sein Interesse an dem ehrenamtlichen Job kundgetan. "Die Vorfreude ist sehr groß", sagte der 57-jährige Jurist nach seiner Designierung in einem ORF-Interview. Er hätte selbst nicht damit gerechnet, dass bereits in der ersten Sitzung des Wahlausschusses "eine so geschlossene, einheitliche Meinung an den Tag gelegt" werde. "Ich muss eingestehen, dass ich selbst überrascht bin über dieses Ergebnis."

Poker im Hintergrund

Als weitere Kandidaten waren der Unternehmer und Vienna-Vizepräsident Roland Schmid und zuletzt auch WSG-Tirol-Präsidentin Diana Langes gehandelt worden. Von Langes' kürzlich bekanntgewordenen Ambitionen könnte Mitterdorfer profitiert haben. So erhielt der Kärntner auch Unterstützung von Salzburgs Landeschef Herbert Hübel, Tirols Josef Geisler und Oberösterreichs Gerhard Götschhofer - dieses Trio war ihm ursprünglich skeptisch gegenübergestanden und hätte eigentlich eine Lösung von außen präferiert. Langes hatte zuletzt angekündigt, einen Gegenkandidaten zu Geisler bei der Tiroler Landesverbandswahl zu unterstützen.

Mitterdorfer will alle ins Boot holen

Klaus Mitterdorfer schilderte den Verlauf so: "Es hat in der Sitzung des Wahlausschusses einen ganz konstruktiven, guten Diskussionsprozess gegeben. Im Zuge dieser Dynamik ist dann zum Schluss dieses Ergebnis herausgekommen." Er sei "unendlich dankbar", dass Gartner bis zu seiner offiziellen Wahl weiterhin die Geschäfte führe und er im ÖFB sowohl in der Verwaltung als auch im sportlichen Bereich über ein gutes Team verfüge, "auf das ich mich 100-prozentig verlassen kann".

Wesentlich sei nun, dass Ruhe und Geschlossenheit an den Tag gelegt werden. "Es geht darum, dass es mit vielen Gesprächen und guter Zusammenarbeit gelingt, alle ins Boot zu bringen", sagte Mitterdorfer. "Das sehe ich als große Herausforderung und als großes Ziel." Nur so sei es möglich, sich auf die Sache zu konzentrieren. "Es ist wichtig, dass es nicht getragen wird von irgendwelchen Grabenkämpfen oder Befindlichkeiten", meinte der baldige Chef des größten Sport-Fachverbandes Österreichs.

Erfahrung als Kicker, Trainer und Funktionär

Als Kärntner Landespräsident ist Mitterdorfer seit 2016 im Amt. Davor war der frühere Landesliga-Kicker lange Jahre als Trainer und später Vorstandsmitglied bei seinen Heimatvereinen Friesacher AC und SK Treibach tätig. Der designierte ÖFB-Chef verfügt auch über die UEFA-A-Lizenz als Trainer, die er 1986 mit damals erst 20 Jahren erworben hatte.

Auf ÖFB-Ebene gab es bei seiner Designierung große Einigkeit, was den Wahlausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Bartosch freute. "Wir haben ein Zeichen gesetzt, dass wir auch bei unterschiedlichsten Zugängen in der Lage sind, einen gemeinsamen Nenner zu finden", erklärte der steirische Landesverbandspräsident gegenüber der APA. Er gehe davon aus, dass Mitterdorfers Kür bei der Hauptversammlung einstimmig erfolgen werde. "Für mich ist es wichtig, dass es so eine breite Zustimmung gibt", erklärte Mitterdorfer in einer Verbandsaussendung.