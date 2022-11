Milletich zur Inseraten-Causa: „Ich kann alles belegen“

Werbung

Hat Gerhard Milletich sein Amt als ÖFB-Präsident dazu genutzt, um bei ÖFB-Sponsoren dadurch Inserate für Produkte seines Verlags, etwa das Schau-Magazin, zu lukrieren? Der Vorwurf kam zuletzt im Zuge von Berichten des Magazins „News“ und des „Kurier“ auf. Der Parndorfer, er ist Chef der CRM Medientrend GmbH und auch zur Hälfte Eigentümer des Bohmann Verlags, weist diesen jedenfalls klar zurück und stellt seinerseits via Aussendung fest: „Im Rahmen meiner Tätigkeit als Verleger habe ich mich nachweislich bereits seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten – also vor meinem Amtsantritt als ÖFB-Präsident – in Geschäftsbeziehungen mit Firmen befunden, die auch ÖFB-Partner sind. Diese Geschäftsbeziehungen sind völlig transparent und nachvollziehbar und stehen in keinerlei Zusammenhang mit meiner ehrenamtlichen ÖFB-Präsidentschaft.“

Den Vorwurf, dass es sich bei potenziellen Inseraten um neue, eben über die ÖFB-Schiene angeworbene Kunden handle, wies Milletich auf Nachfrage ebenfalls zurück. „Natürlich weiß jeder, dass ich Verleger bin. Ich kann alles belegen und habe hier meine Position im ÖFB definitiv nicht dafür benutzt.“

Trainingszentrum und Inseraten-Causa

Die für den heutigen Freitag anberaumte Präsidiumssitzung erfährt nun eine brisante Note. Schließlich wird Milletich seinen Kollegen aus dem Führungsgremium „gerne Rede und Antwort“ stehen, was die besagte Inseraten-Causa betrifft. Günter Benkö, BFV-Präsident und als solcher natürlich auch Präsidiumsmitglied, geht davon aus, dass Klarheit im Sinne des ÖFB-Bosses geschaffen wird. „Gerhard Milletich genießt mein Vertrauen.“ Das eigentliche Hauptthema der Sitzung ist übrigens das geplante Trainingszentrum in Wien/ Aspern. Hier sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Im besten Fall könnte es also ein sehr konstruktives Treffen des ÖFB-Führungsgremiums werden. Die Spannungen rund um die jüngsten Vorwürfe gehören allerdings beseitigt.