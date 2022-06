Sportunion: 100 Prozent für McDonald, auch Drexler weiter an Bord

Werbung

Der Sport-Dachverband blickt auf eine ereignisreiche Präsidentschaft von 2018 bis 2022 zurück. Nach vier Jahren trafen sich 148 Delegierte und zahlreiche weitere Gäste vom Neusiedler See bis zum Bodensee zum 25. Ordentlichen Bundestag der SPORTUNION Österreich unter dem Motto „Bewegende Werte – wie Werte bewegen“ im Raiffeisen Sportpark in Graz. Verbandspräsident Peter McDonald und sein Team (Karoline Edtstadler, Michaela Huber, Yvonne Schuring, Wilfried Drexler, Pamela Forster und Urs Tanner) wurden dabei mit eindrucksvollen 100 Prozent und damit einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

„Wir haben erfolgreich für die Anliegen und den Erhalt von Österreichs Sport- und Vereinswesen gekämpft. Gemeinsam haben wir in schwierigen Zeiten viel bewegt und umgesetzt. Ein großes DANKE an die gesamte SPORTUNION-Familie für ihren Einsatz und ihr Vertrauen! Mit vereinten Kräften werden wir weiter Menschen aus allen Altersgruppen bewegen und eine starke Stimme für unsere Sportvereine sowie Ehrenamtlichen sein“, so der wiedergewählte SPORTUNION-Präsident McDonald, der den Stellenwert des Sports in Österreich weiter erhöhen will.

Union will Vereinskultur als immaterielles Kulturerbe

Im Rahmen des Bundestags fand nach einem Rückblick auch ein Blick in die Zukunft statt. Neben der Unterstützung der Vereine waren auch die Themen Ehrenamt, Digitalisierung, Fairplay, Gemeinschaft, Gendergerechtigkeit und Nachhaltigkeit wichtige Schwerpunkte. „Wenn Österreich neben einer Kulturnation auch zu einer Sportnation werden soll, müssen wir alle unseren Beitrag leisten und dafür proaktiv kämpfen. Die politische Prioritätensetzung muss sich fundamental ändern. Sportausübung kann ein Teil unserer österreichischen DNA werden, wofür wir eine koordinierte Sportinfrastrukturoffensive und mehr Raum für den Breiten-, Nachwuchs- und Gesundheitssport brauchen“, hält der Verbandschef fest, der die die gesunden Lebensjahre in den kommenden Jahren weiter erhöhen möchte, da Österreich derzeit unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Ein Ziel des Verbandes ist es, dass unter anderem Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen künftig von der Steuer abgesetzt werden können. „Unsere Vereinskultur ist mit seinen zahlreichen Ehrenamtlichen ein unverzichtbarer Teil der österreichischen Identität. Sportvereine sind eine soziale Institution und eine werteorientierte Lebensschule für unsere Kinder und das Ehrenamt ein Herzstück unserer Gesellschaft. Wir haben daher beim Bundestag beschlossen, einen Antrag zur Anerkennung unserer Vereinskultur als immaterielles Weltkulturerbe Österreichs bei der UNESCO zu stellen“, betont McDonald. Sport ist zudem ein Schlüssel, um das Miteinander zu stärken, weshalb der Dachverband angesichts der laufenden Krisen die Initiative #sportverbindet ins Leben gerufen hat.

Sportvereine als Superkleber der Gesellschaft

Aufgrund der Corona-Krise hat der organisierte Sport in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung zudem eine Reihe wichtiger #comebackstronger-Maßnahmen auf dem Weg gebracht. „Gerade die letzten beiden Pandemie-Jahre haben gezeigt, dass die Sportverbände wertvolle Arbeit leisten. In enger Abstimmung mit dem organisierten Sport haben wir mit dem NPO-Fonds und anderen Maßnahmen unseren Sportvereinen wirkungsvoll durch die Krise geholfen.

Mit der aktuellen Initiative #sportverbindet zeigt die SPORTUNION wieder einmal den Mehrwert des Sport- und Vereinswesens auf. Die Sportvereine sind nichts anderes als der Superkleber unserer Gesellschaft – der Ort, wo Menschen zueinanderfinden. Danke für die bisher vertrauensvolle Zusammenarbeit an das gesamte Team rund um Peter McDonald. Ich freue mich auf viele weitere, durchaus auch gemeinsame Projekte, die die Österreicherinnen und Österreicher zu noch mehr Bewegung motivieren werden“, betont Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler, der dem wiedergewählten Bundesvorstand der SPORTUNION vor Ort gratulierte.

Grußworte kamen zudem von Barbara Riener (ÖVP-Klubobfrau im steirischen Landtag, in Vertretung für den Landeshauptmann), Hans Niessl (Sport Austria-Präsident), Christian Purrer (ASVÖ-Präsident) und Gerhard Widmann (ASKÖ-Vizepräsident). Unter den weiteren Ehrengästen waren Christoph Zarits (ÖVP-Sportsprecher im Nationalrat), Roman Kunyik (Referent im ÖVP-Parlamentsklub), Gerad Bischofter (Sport Austria-Geschäftsführer), Michael Maurer (ASKÖ-Generalsekretär), Siegfried Robatscher (ASVÖ-Ehrenpräsident), Christoph Sieber (ÖOC-Geschäftsführer), Gerhard Hauer (FICEP-Präsident), Bernhard Maier (Olympiapfarrer em.), Matthias Tschirf (AKV-Präsident), Alexander Huter (UNIQA-Leitung Kunde & Vertrieb MVT) und Manuel Pinetz (UNIQA-Vertriebsleiter Exklusiv-Vertrieb).