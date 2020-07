Am vergangenen Samstag gingen die größten und besten Staatsmeisterschaften in der Geschichte des Österreichischen Tennisverbands (ÖTV) zu Ende, wie ÖTV-Präsidentin Christina Toth in der freitägigen Pressekonferenz zu Protokoll gab.

Davis Cup-Rekordspieler Jürgen Melzer pflichtete bei: „Wir Spieler sollten es schätzen, was uns hier geboten wird. Eigentlich schade, dass ich erst so spät in meiner Karriere draufgekommen bin, hier anzutreten.“ Und der spätere Sieger im Herren Einzel, Dennis Novak, meinte schon vor seinen Marathonspielen gegen Lenny Hampel im Semifinale und Sebastian Ofner im Finale, dass „die Qualität der Spiele bei den Titelkämpfen noch nie so hoch war“.

Auch Lokalmatador Pichler mit starkem Turnier

Der Niederösterreicher und Wahl-Neufelder muss es wissen. Schließlich holte er schon 2013 den Titel in Oberpullendorf und war seitdem sehr oft dabei. Was trotz seines Aufschwungs in der ATP-Rangliste vor dem Corona-Lockdown (Anm.: Nummer 85) weiterhin so sein könnte. „Auch wenn die Tour normal gelaufen wäre, hätte ich hier gespielt, wenn es reingepasst hätte.“

Bei den Damen war, trotz der kurzfristigen Absage der topgesetzten Barbara Haas, ebenfalls das stärkste Starterinnenfeld seit langem am Start. Auch in diesem Bewerb „lieferten“ die Favoritinnen. Julia Grabher setzte sich in einem knappen Semifinale gegen Mira Antonitsch durch und zwang dann auch Sinja Kraus mit 7:6 und 6:4 in die Knie.

Im Doppelfinale scheiterte Jürgen Melzer mit Lucas Miedler am Versuch, seinen ersten Staatsmeistertitel zu erringen. Das allerletzte Turnierspiel gegen Tristan-Samuel Weissborn und Maximilian Neuchrist, der Melzer auch in der ersten Einzel-Runde aus dem Bewerb warf, ging für den Niederösterreicher mit 4:6 und 6:7 verloren. Bei den Damen setzten sich Nadja Ramskogler/Anna Gröss durch.

Auf ein starkes Turnier durfte auch Titelverteidiger David Pichler zurückblicken. Der Osliper unterlag im Einzel einem bärenstarken Sebastian Ofner im Viertelfinale. Im Doppel holte das BTV-Ass mit Lenny Hampel den dritten Platz, im Mixed-Bewerb mit der Neudörflerin Alina Michalitsch Silber.

Und dass auch die Anzahl der Teilnehmer bei diesen Titelkämpfen alles bislang Dagewesene übertraf – am ersten Qualifikationstag wurde auf 16 Courts gleichzeitig gespielt – rundete das gelungene Bild der Staatsmeisterschaften 2020 ab.