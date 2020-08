Nach den jüngsten Verhandlungen mit den Behörden steht fest, dass der Businessrun Challenge2B unter strengen Auflagen am 10. September stattfinden kann und somit auch 2020 rund um den Neufelder See gelaufen beziehungsweise gewalkt wird.

Veranstalterin Michaela Stadler: „Leider müssen wir aber heuer aufgrund der aktuellen Situation auf das Rahmenprogramm verzichten. Umso mehr stehen in diesem außergewöhnlichen Jahr der sportliche sowie der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund.“

Sicherheit & Bewegung an erster Stelle

Fakt ist somit, dass der Businessrun am Neufelder See nach den ersten erfolgreichen Eventjahren nun die vierte Auflage erleben wird – aber eben in etwas abgeänderter Form. Durch Covid-19 und ein Jahr mit großen Herausforderungen im gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sportlichen Bereich musste auch der Businessrun bereits in den Spätsommer verschoben werden. Mit einem entsprechenden Präventionskonzept kann der Lauf für Firmen und Vereine nun durchgeführt werden.

Heuer steht die Veranstaltung allerdings unter dem Motto „mit SICHERHEIT sportlicher werden“. Es wird dafür drei getrennte Startblöcke zu je maximal 200 Startern geben. Jeder Startblock hat eine eigene Startzeit, um Mindestabstände zu gewährleisten.

Demzufolge ist die Teilnehmeranzahl im Jahr 2020 auch limitiert. Doch nicht alles ist anders. Ausgetragen wird der Lauf wieder in altbewährter Form als Teambewerb. Gestartet wird in Dreier-Teams, wobei die Strecke von 5,6 Kilometern rund um den See bewältigt wird. Danach werden die Zeiten der Teammitglieder addiert – es gewinnt jenes Team mit der niedrigsten Gesamtzeit.

Der Nordic Walking Bewerb wiederum wird auch 2020 als Gesundheitsbewerb angeboten, bei dem die Bewegung und das gemeinsame Erlebnis zählen. Auch hier wird wieder in Dreierteams gestartet, analog zum Laufbewerb wird von allen Nordic Walkern die Einzel- sowie die Teamzeit gemessen. Eine offizielle Rangliste gibt es hier aber nicht, da nicht die Bestzeit, sondern die Gesundheit zählt.

Noch ein Trainin am 26. August

2020 gibt es wie bereits in den Vorjahren die Möglichkeit sich Tipps und Tricks bei den Challenge2B-Lauftrainings zu holen. Der erste Trainingstermin dafür war am gestrigen Mittwoch (19. August), eine zweite Einheit folgt dann am kommenden Mittwoch, den 26. August. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr beim Hotel „Der Reisinger“, die Anmeldung dafür ist per E-Mail an office@sportlicher.at möglich, Achtung: limitierte Teilnehmer.

Alle weiteren Infos sowie die Anmeldung zum Businessrun Challenge2B: www.sportlicher.at