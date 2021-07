Der Niederösterreicher und Neudörfl-Spieler trifft in Vorrundengruppe E auf den Weltranglisten-Zweiten Viktor Axelsen (DEN) sowie auf den Finnen Kalle Koljonen. Letzterer holte im vergangenen April in Kiew EM-Bronze im Männer-Einzel. Die Gruppenspiele sind im Zeitraum 24. bis 28. Juli angesetzt, nur der Gruppensieger steigt in die K.o.-Phase auf.

Tokio 2020 Luka Wraber: Olympia-Weg begann bei den Pfadfindern

"Natürlich habe ich mir andere Gruppengegner gewünscht - Viktor Axelsen ist einer der Top-Medaillenkandidaten und Koljonen präsentierte sich zuletzt richtig stark," erklärte Wraber in einer Aussendung des nationalen Verbandes (ÖBV). Gegen beide Gruppengegner hat Wraber je einmal gespielt und einmal verloren. Die Partie gegen den dreifachen Europameister Axelsen liegt allerdings elf Jahre zurück. Gegen Kaljonen, Nummer 70 der Welt, setzte es 2019 bei den Swiss Open eine 9:21,6:21-Niederlage.

"Ich gehe als Außenseiter ins Rennen und freue mich auf die Herausforderung", sagte der am Donnerstag von Bundespräsident Alexander van der Bellen zu den Sommerspielen verabschiedete Wraber, der sich nun spezifisch auf seine Gegner vorbereiten will.