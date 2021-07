Olympia ist für Helmut Czasny kein neues Pflaster, er war schon 2012 als Schiedsrichter im Einsatz. Die Karriere als Unparteiischer hat er mittlerweile an den Nagel gehängt, er steht jetzt dem Österreichischen Segelverband (OSV) mit Rat und Tat zur Seite — als Regelberater.

Eine Funktion, die wichtiger ist, als ein Laie es vermuten würde. „Im Segelsport sind Einsprüche, Proteste und Diskussionen nicht wie in anderen Sportarten die Ausnahme, sondern die Regel“, erklärt Czasny. Zudem ist das Regulativ äußerst kompliziert, „alleine das Regelbuch für Olympia umfasst 44 Seiten englischen Text. Da ist es wichtig, den Athleten eine brauchbare Zusammenfassung und Erklärungen zu liefern“, schildert der Experte.

Wie wichtig die Frage ist, ob ein Protest abgewehrt oder ihm stattgegeben wird, zeigte sich beim Olympia-Erfolg von Thomas Zajac und Tanja Frank in Rio de Janeiro 2016. Damals war der in Purbach lebende Breitenbrunner bereits als Betreuer beim OSV und erstritt für das heimische Duo quasi die Bronzemedaille: „Es gab einen Protest gegen unsere beiden Segler, der sich über zwei Tage hinwegzog. Besonders spannend war dabei auch, dass es an der Spitze extrem eng zuging. Wäre der Einspruch der Konkurrenz durchgegangen, hätten sie die Medaille noch verloren“, schildert Czasny die Relevanz guter Regelberatung.

Pro Wettbewerb gebe es etwa ein bis zwei Beschwerden. „Wenn man sich vier bis acht Jahre auf ein Großevent vorbereitet und dann fährt einem eine möglicherweise falsche Regelinterpretation in die Parade, ist das natürlich mehr als bitter“, erklärt Czasny, für den es am vergangenen Freitag nach Japan zum OSV-Team gegangen ist. Dort betreut er alle drei rot-weiß-roten Boote, darunter zwei burgenländische Duos: Thomas Zajac (Burgenländischer Yachtclub; BYC) und Barbara Matz (Yachtclub Breitenbrunn) sowie Tanja Frank und Lorena Abicht (Unon Yachtclub Neusiedler See; UYCNs).

Beiden Teams räumt der Experte und ehemalige BYC-Segler Chancen auf eine Medaille ein, allerdings „durch die rot-goldene Brille.“ Burgenland-Patriotismus darf schon sein. Unparteiisch muss er nun ja ohnehin nicht mehr sein. Ob das eine Erleichterung ist? „Gute Frage. Natürlich fiebert man mit, aber wirklich schön ist die Zusammenarbeit mit den besten Athleten der Welt. Das bringt neue Sichtweisen.“