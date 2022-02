Julia Dujmovits: „Es war eines der schönsten Rennen“

Die Olympischen Spiele nahmen für das Burgenland in der Nacht von Montag auf Dienstag richtig Fahrt auf. Das Sulzer Snowboard-Ass Julia Dujmovits war im Parallel-Riesenslalom im Einsatz und Rot-Gold schaute genau hin. Würde sich das 2014 passierte Gold-Märchen – im Parallel-Slalom fuhr sie in Sotschi zur ersten burgenländischen Wintersport-Goldenen – wiederholen? Die Vorzeichen standen gut, denn die 34-Jährige zeigte sich zuletzt in starker Form.

Mit sehr viel Risiko

Der Olympiatag begann wie von vielen erhofft. Erst stand nämlich das Ausscheidungsrennen an, wo sich die diversen Starterinnen fürs Finale qualifizieren konnten. Das schaffte Dujmovits als insgesamt starke Fünfte klar. Dann ging das Medaillen-Ringen so richtig los, wurde im K.o.-System ums berühmt berüchtigte Edelmetall gefahren. Die erste Hürde hieß Patrizia Kummer, die „unsere Julia“ mit zwei Zehntel Vorsprung bezwingen konnte. Die besten acht warteten und ein Weiterkommen im Viertelfinale hätte viele Medaillen-Möglichkeiten offengelassen.

Lange sah es gegen die Niederländerin Michelle Dekker auch positiv aus, aber das Board stellte sich Anfang des Mittelwegs quer und die Sulzerin stürzte. Aus der Traum, wobei an Tag X eben immer alles stimmen muss. Auch das eigene Risiko. Dujmovits dazu: „Man muss bei Olympia attackieren. Ich kam sehr gut ins Fahren, war dann bei einem Tor aber zu direkt dran und erwischte die Schläge. Ich sah mir im Ziel das Video noch einmal kurz an und vielleicht war es ein Linienfehler.“ Positiver Nachsatz: „Grundsätzlich war das schon ein richtig cooler Tag und eines der schönsten Rennen, die ich je gefahren bin.“

Nach ihrer Rückkehr in den Snowboard-Zirkus vor knapp eineinhalb Jahren war Olympia ein schönes Zubrot. Es ging ums Genießen. „Das war mir das Allerwichtigste. Ich fahre mit einem riesengroßen Lächeln heim und ich schaffte es, bei mir zu bleiben.“ Den oft zitierten „Tunnel“, der in solchen Momenten Einzug hält, vermisste sie nicht. In Peking telefonierte sie vor dem Rennen mit Freunden und Familie, etwas, was der jüngeren Julia nicht vergönnt war. „So locker reinzugehen“ gefiel ihr richtig.

Wermutstropfen war dabei

Mit Kniebeschwerden reist sie nun aus China ab. Diese will sie erst in Österreich durchchecken lassen. „Dann hat sich die Schwellung sicher zurückgebildet.“ Neben den von Volksschulkindern toll gestalteten Boards gab es am Dienstag gleich doppelten Grund zur ÖSV-Freude: Daniela Ulbing holte sich Silber, Benjamin Karl bei den Herren Gold. Ein Gefühl, das Dujmovits kennt. Und das nach 2014 für immer bleibt.